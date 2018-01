DOLIU în lumea fotbalului. Unul dintre cei mai mari selecţioneri a murit

Azeglio Vicini s-a stins din viata, in noaptea de marti spre miercuri, scrie realitatea.net.

Fostul selectioner al Italiei a murit in casa sa din Brescia, la varsta de 84 de ani, anunta mai multe publicatii din Italia.



Vinici a fost selectioner Italiei timp de 5 ani, in perioada 1986-1991.



Cu el selectioner, Squadra Azurra a atins semifinalele atat la Campionatul European din 1988, cat si la Campionatul Mondial din 1990.



Ca jucator, Vicini a evoluat pentru Vicenza, Sampdoria si Brescia.



Apoi, ca antrenor, pe langa nationala Italiei, a mai pregatit Brescia, selectionata under 23 a Italiei, selectionata under 21 a Italiei, Cesena si Udinese.