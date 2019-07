DOLIU în lumea filmului. Producătorul Artur Brauner a decedat la vârsta de 100 de ani

scrie agerpres.ro. ''Germania a pierdut unul dintre cei mai importanţi producători de film din perioada postbelică'', a indicat într-un comunicat secretarul de stat pentru Cultură, Monika Grütters.''Evreu polonez persecutat, emigrat după război în ţara asasinilor familiei sale unde a produs filme şi a participat la reconstrucţia democratică a Germaniei, el este un mare dar pentru ţara noastră", a susţinut oficialul.Născut la 1 august 1918 la Lodz, fiu al unui comerciant cu lemn, el a supravieţuit exterminării evreilor din Polonia refugiindu-se în Uniunea Sovietică.Artur Brauner a emigrat la Berlin după război şi a fondat compania de producţie cinematografică CCC, în zona americană a oraşului. O altă parte a familiei sale a emigrat în Israel.Mare admirator al lui Fritz Lang, el a produs în peste 70 de ani mai mult de 300 de filme, printre care mai multe succese, precum seria de westernuri nemţeşti cu eroul nativ american Winnetou.Aceste producţii foarte profitabile i-au permis să finanţeze filme despre istoria Holocaustului, obsesia vieţii acestui supravieţuitor şi o temă care a nu a ajuns decât târziu pe ecranele din Germania.Printre filmele care au marcat publicul şi critica se numără: "Europa, Europa" despre un orfan evreu care ajunge în inima elitei naziste (1990) sau ''Die Weiße Rose'' (1982), despre reţeaua de luptători germani din rezistenţă.În 1972, producţia "The Garden of the Finzi-Continis" pe care a coprodus-o şi a cărei acţiune este plasată în Italia lui Benito Mussolini, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.