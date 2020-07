Doliu în lumea filmului! Actriţa Olivia de Havilland a murit la 104 ani

Doliu în lumea filmului. Actriţa Olivia de Havilland, cunscută din filmele "The Adventures of Robin Hood", "Gone With the Wind" şi câştigătoare a două premii Oscar pentru "To Each His Own" şi "The Heiress", a murit la vârsta de 104 ani.

Aceasta a fost premiată de două ori cu Oscar, în 1947 şi în 1950, pentru rolurile principale din „To Each His Own“ (1946) şi „The Heiress“ (1949), de Havilland s-a născut în Japonia, într-o familie britanică, pe 1 iulie 1916. Din 1941, a fost cetăţean a Statelor Unite ale Americii, iar din 1953 a trăit la Paris.

Alături de Kirk Douglas, născut şi el în 1916, Olivia de Havilland a fost cel mai longeviv star de la Hollywood. A lucrat cu producători celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz şi Anatole Litvak şi cu actori precum Errol Flynn şi Mickey Rooney. Cu un tată avocat, Walter de Havilland, descendent al unei familii britanice din Guernesey, şi o mamă actriţă de teatru, cu o scurtă carieră în cinema în anii 1940, Olivia de Havilland este verişoara lui Sir Geoffrey de Havilland, pionier al aviaţiei.

În 1919, părinţii ei s-au despărţit, iar mama a avut ideea de a se muta la Saratoga, aproape de San Francisco.

În 1934, Olivia de Havilland se pregătea să devină profesoară de limba engleză când a fost remarcată de regizorul Max Reinhardt în „Visul unei nopţi de vară“, după William Shakespeare, în care juca cu o trupă de amatori.

Reihardt a angajat-o pentru o adaptare filmată, semnând un contract pe cinci ani cu studiourile Warner Brothers. În anii următori, ea a apărut în „Căpitanul Blood/ Captain Blood" (1935), alături de atunci necunoscutul australian Errol Flynn şi a devinit cel mai cunoscut cuplu pe ecran.