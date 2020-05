Doliu în lumea filmului. Actorul Richard Herd a murit

Richard Herd, actor care a jucat în zeci de filme și seriale de televiziune, a murit marți, 26 mai, în Los Angeles, SUA, la vârsta de 87 de ani, au confirmat pentru TMZ reprezentanții familiei, potrivit libertatea.ro.

Decesul veteranului actor a survenit din cauza unor complicații provocate de boală incurabilă de care suferea. I-a avut alături până în ultima clipă pe soția Patricia, cu care era căsătorit de patru decenii, și pe cei trei copii ai lor.

Într-o carieră întinsă pe șase decenii, Herd a rămas în memoria cinefililor pentru rolul Mister Wilhelm, din serialul ”Seinfeld”. Herd l-a interpretat pe L’Kor în ”Star Trek: The Next Generation”, ”Star Trek: Voyager” și ”Star Trek: Renegades”. A debutat 1970, în ”Hercule la New York”. Filmografia sa vastă include roluri în filme precum ”Get Out” (2017), Sindromul China (1979) ”Toți oamenii președintelui” (1976) și apariții în seriale tv de calibru, precum Dr. Quinn, NYPD Blue, MASH, Starsky&Hutch sau Dallas.

În urmă cu două săptămâni, a murit și actorul de comedie Jerry Stiller, cunoscut pentru rolurile din ”Seinfeld” și ”The King of Queens”. Avea 92 de ani.