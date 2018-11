Doliu în lumea filmului. A murit Gloria Kartz, scenarista filmelor Star Wars și Indiana Jones

Gloria Katz, scenaristă a filmelor "Star Wars" și "Indiana Jones" a murit la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer ovarian, scrie agerpres.ro.

Scenarista a murit pe 25 noiembrie, chiar în ziua în care aniversa 49 de ani de la căsătoria sa cu producătorul și scenaristul Willard Huyck. Kartz a fost cea care a lucrat cu George Lucas la realizarea scenariului filmului de debut din seria Star Wars, în 1977.

Ea este considerată „responsabilă” pentru definirea personajului Prințesei Leia și înzestrarea acesteia cu un caracter mai puternic și complex.

Scenarista a dezvăluit ulterior că Lucas i-a angajat pentru a finisa ceea ce el crease, dar nu dorea ca lumea să ştie acest lucru. Mai târziu, colaborarea dintre regizor și scenaristă a continuat și la „Indiana Jones and the Temple of Doom” şi „American Graffiti” – care a fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru scenariul creat de ea, soțul său, și Lucas.