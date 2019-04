Doliu în lumea filmului. A murit actorul Seymour Cassel

, scrie agerpres.ro. Actorul american, nominalizat la Oscar în 1969, a murit duminică în Los Angeles în urma unor complicaţii provocate de maladia Alzheimer, a dezvăluit fiul acestuia, actorul Matthew Cassel, într-o declaraţie publicată luni în cotidianul Los Angeles Times.Veteranul actor american, considerat un pionier al filmelor independente, şi-a construit o carieră ce a durat şase decenii şi a inclus personaje care îi semănau foarte mult prin energia lor imprevizibilă.Seymour Cassel, fiul unui vânzător de bere din Milwaukee şi al unei dansatoare necăsătorite care apărea în spectacole burleşti, s-a născut în Detroit. Nu şi-a cunoscut niciodată tatăl şi a crescut călătorind alături de mama lui, urcând pentru prima dată pe o scenă la vârsta de trei ani.Mama actorului s-a căsătorit cu un sergent din U.S. Air Force când el avea vârsta de şase ani şi s-au mutat din Manhattan, locuind apoi în mai multe localităţi din sudul american. Mama sa a divorţat în 1949 şi Seymour Cassel a locuit apoi pentru o vreme alături de bunica lui din Detroit, unde a rămas până la vârsta de 18 ani.După trei ani petrecuţi în marina americană, a devenit ucenic la o companie locală de teatru, construind obiecte de decor şi obţinând apoi roluri minore. A urmat şi cursuri de actorie la New York. Acolo l-a cunoscut pe John Cassavetes, iar cei doi au devenit buni prieteni.Seymour Cassel a debutat în 1958 în drama romantică "Shadows", primul film regizat de bunul lui prieten John Cassavetes.În 1959, John Cassavetes şi soţia lui, Gena Rowlands, s-au mutat în Los Angeles, unde Cassel i-a urmat la scurt timp după aceea, în 1961, locuind în reşedinţa lor de oaspeţi. S-a făcut remarcat în debutul mişcării ce a dus la apariţia cinematografiei americane independente, obţinând zeci de roluri de film şi televiziune în anii '60 şi '70.Aceste interpretări l-au ajutat să obţină roluri în pelicule semnate de nume sonore ale cinematografiei americane, precum Sam Peckinpah, Elia Kazan şi Nicolas Roeg.Actorul american a petrecut o perioadă în închisoare în anii 1980 după ce a fost condamnat pentru trafic de cocaină.Cariera lui a atins un nou maxim în anii 1990, când a câştigat primul premiu de interpretare decernat la Festivalul de Film de la Sundance pentru rolul din lungmetrajul "In the Soup" (1992), regizat de Alexandre Rockwell, care a obţinut şi Marele Premiu al Juriului în acel an.Alexandre Rockwell i-a făcut cunoştinţă cu Wes Anderson, cu care a colaborat la trei filme - "Rushmore", "The Royal Tenenbaums" şi "The Life Aquatic With Steve Zissou".În 1993 a jucat în "Propunere indecentă", un film în care i-a avut parteneri pe Robert Redford, Demi Moore şi Woody Harrelson. A continuat să lucreze constant în industria filmului până în 2015.Seymour Cassel a fost căsătorit cu Elizabeth Deering în perioada 1964-1983 şi a avut trei copii - Matthew, Dilyn şi Lisa Papciak.