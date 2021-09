DOLIU în lumea cinematografiei. Actorul Willie Garson din serialul „Sex and the City” a murit la 57 de ani

Actorul cunoscut în special pentru rolul agentului de talente Stanford Blatch din serialul „Sex and the City,” Willie Garson, a murit la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost de fiul acestuia, potrivit BBC.

„Te iubesc atât de mult tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai reușit să realizezi atât de mult” , a scris fiul său, miercuri, pe Instagram. Cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

Producătorul executiv al Sex And The City Michael Patrick King, a precizat că Garson a lucrat „chiar și când era bolnav”, însă fără a da detalii. În „Sex and the City”, Garson a jucat rolul lui Stanford Blatch, prieten și confident al protagonistei Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Actorul a apărut în mod regulat în serie pe tot parcursul derulării sale și în ambele filme. S-a născut pe 20 februarie 1964 în Highland Park, New Jersey sub numele de William Garson Paszamant. Acesta a început să se pregătească pentru actorie încă de la vârsta de copil și a studiat la Universitatea Wesleyan, potrivit unei biografii postate pe site-ul universității.

A jucat în peste 75 de filme și în peste 300 de episoade TV. Garson este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Stanford Blatch în serialul HBO Sex and the City, precum și în filmele conexe Sex, precum și City and Sex and the City 2 și pentru rolul său de Mozzie în seria SUA White Collar din 2009 până în 2014.