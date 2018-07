DOLIU ÎN ÎNTREAGA ŢARĂ! Astăzi se împlinesc 69 de ani de la cel de-al doilea val de deportări din Basarabia (FOTOREPORT)

Drapelele au fost coborâte în bernă, iar în biserici au bătut clopotele pentru victimele deportărilor staliniste. Astăzi se împlinesc 69 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia, iar în ţară a fost decretată zi de doliu.



Ceremonia de comemorare a victimelor a început în faţa clădirii Guvernului.



Ulterior, membrii Guvernului, dar şi victimele represiunilor staliniste au ţinut un moment de reculegere.



"În memoria celor care au plătit cu vieţile, care au fost jertfiţi şi surghiuniţi pe nedrept. Vă rugăm să ţinem un moment de reculegere."



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a pornit sirenele în memoria deportaților.



Iar în biserici au fost oficiate slujbe de pomenire.



Simpla pronunțare a cuvântului Siberia stârneşte şi astăzi sentimente de groază, a menţionat premierul Pavel Filip în discursul său.



"Pentru noi este important să ştiţi că ne gândim la dumneavoastră. Să ştiţi că noi nu am uitat şi îmi dau seama că ajutorul nostru este unul mai mult simbolic decât un suport adevărat metrial. Cred cu tărie că cei care staţi în faţa noastră, cei care aţi supravieţuit, eu nu vreau să vă numesc victime, dumneavoastră sunteţi adevărata noastră inspiraţie", a spus premierul Republicii Moldova, Pavel Filip.



În prezent, în Moldova mai locuiesc peste opt mii de deportați. Recent, Guvernul le-a majorat alocațiile lunare până la 500 de lei, iar preţul biletelor de odihnă la sanatorii au fost reduse cu 50 la sută.



"Mă bucură faptul că anul acesta Guvernul s-a întors cu faţa spre noi deportaţii care într-adevăr am suferit, am trecut prin genocidul comunist. Poporul ne respectă pentru munca noastră şi noi respectăm Guvernul pentru că într-adevăr a alocat aceşti bani pentru noi ca să ne uşureze un pic viaţa", a spus Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei foştilor deportaţi din Republica Moldova.



"Vă mulţumim că ne-aţi scos din anonimat. Doresc Guvernului nostru putere, dumneavoastră aţi făcut un lucru foarte mare. Noi o să vă susţinem, pentru că nu ne mai trebuie să se repete acest calvar", a spus Raisa Iaroţchi, preşedintele Asociaţiei foştilor deportaţi din Edineţ.



Numele celor peste 35 de mii de victime ale deportărilor au fost citite de membrii cabinetului de miniştri.



