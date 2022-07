DOLIU în cinematografia mondială. A murit un celebru actor din Titanic

Doliu în cinematografia mondială, după ce un mare actor din Titanic s-a stins din viață.

David Warner, actorul britanic veteran și starul hiturilor de la Hollywood precum Titanic și The Omen , a murit la vârsta de 80 de ani.

Warner a murit duminică la Denville Hall, o casă de îngrijire pentru membrii industriei divertismentului, din cauza „o boală legată de cancer”, a raportat prima dată BBC, scrie Digi24.

Familia actorului a confirmat vestea „cu inima copleșitor de grea” într-o declarație pentru presa.

„În ultimele 18 luni, el și-a abordat diagnosticul cu o grație și o demnitate caracteristice”, se arată în declarație.

„Ne va lipsi enorm de noi, familia și prietenii săi și ne va aminti ca fiind un om, partener și tată plin de compasiune, generos și plin de compasiune, a cărui moștenire de muncă extraordinară a atins viața atâtor mulți de-a lungul anilor. Avem inima zdrobită.”

Născut în Manchester, Anglia, în iulie 1941, Warner a studiat la prestigioasa școală de teatru britanică Royal Academy of Dramatic Art și a câștigat pentru prima dată elogii pentru rolul său titular alături de Vanessa Redgrave în filmul britanic din 1966 Morgan: A Suitable Case for Treatment pentru care a fost nominalizat la un BAFTA.

În 1981, Warner, a cărui carieră variată a cuprins cinema, teatru și televiziune, a câștigat un Emmy în rol secundar pentru interpretarea sa de senator roman în miniseria ABC Masada.

Creditele lui Warner pe marele ecran includ filmul de groază din anii 1970 The Omen – a jucat rolul unui reporter care se înfruntă cu diavolul și, într-o scenă memorabilă, este decapitat de o foaie de sticlă – și filmul de succes al lui James Cameron din 1997 , Titanic , în care l-a jucat pe Spicer.

Printre alte credite cinematografice se numără Tron (1982), Time Bandits (1981), The French Lieutenant's Woman (1981) și The Man with Two Brains (1983), precum și seriale TV precum Penny Dreadful, Ripper Street, Doctor Who și Twin Peaks . . El l-a interpretat pe Bob Cratchit în adaptarea TV George C Scott a lui Charles Dickens A Christmas Carol (1984).

Cele mai recente credite ale sale includ remake-ul Disney din 2018, Mary Poppins Return . Warner a jucat și în mai multe producții Star Trek .