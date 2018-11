DOLIU în Chicago: Patru oameni morţi şi unul în stare GRAVĂ după ce un bărbat a ÎMPUŞCAT la întâmplare într-un SPITAL

Scene de groază într-un spital din Chicago, unde a avut loc un atac armat. Un bărbat a pătruns în interior şi a început să împuşte la întâmplare.

În consecinţă, doi angajaţi ai instituţiei au fost ucişi, iar în urma confruntărilor a murit un poliţist şi atacatorul. Un alt inspector s-a ales cu multiple răni.



"Oraşul Chicago a pierdut un medic, o farmacistă şi un poliţist. Această zi este dedicată lor. Zi în care ne vom aminti cât de mult i-am iubit", a declarat Rahm Emanuel, primarul oraşului Chicago.



Martorii spun că la început a fost împuşcată o angajată a spitalului, pe care agresorul ar fi întâlnit-o în timp ce aceasta cobora pe scara rulantă. A urmat o ploaie de gloanţe. Jumătate din spital a fost evacuat.

Iată ce mai afirmă martorii oculari:



"Oamenii de toate vârstele alergau pe stradă. Erau atât doctori, cât şi pacienţi. Era ceva de necrezut", a comunicat un bărbat.



"În spital am primit tratament cu raze ultraviolete. Fugeam şi când am ajuns în maşină am căzut în genunchi, pentru că dintr-o dată a început să împuşte fără oprire", a spus o femeie.



"Agenţii de securitate ai spitalului ne direcţionau astfel încât să ne putem salva şi ne-au zis să blocăm uşile după noi. Era un haos total. Odată ce a pătruns în spital, bărbatul a început să împuşte la întâmplare", a declarat un bărbat.



Poliţia a iniţiat o anchetă în urma celor întâmplate şi a sporit securitatea în oraş. Chicago este considerat unul dintre cele mai violente din Statele Unite.