DOLIU! A murit Niki Lauda, fost pilot de Formula 1 şi triplu campion mondial

Fostul multiplu campion de Formula 1, Niki Lauda, în vârstă de 70 de ani, a decedat, potrivit informaţiilor făcute publice de familia acestuia, informează BBC.

„Cu profundă tristeţe anunţăm că iubitul nostru Niki a decedat luni, în prezenţa familiei sale”, au anunţat rudele lui Lauda, prin intermediul unui comunicat.

Niki Lauda s-a îmbolnăvit de gripă în luna ianuarie a acestui an, motiv pentru care a fost internat în spital timp de zece zile. Fostul campion mondial suferise un transplant pulmonar în august 2018.

Rest in peace, Niki Lauda. What a story. A world champion through and through. Survived an unimaginable accident at the Green Hell. Came back and stamped his prowess on the F1 world all over again. Honest. Funny. Passionate. Quick. A great human. Never to be forgotten. pic.twitter.com/V1vJpwGFjK