Dolarul devine din ce în ce mai puternic în raport cu euro. Explicațiile expertului economic

Dolarul devine din ce în ce mai puternic. S-a apreciat, de la începutul acestui an, cu un leu şi 70 de bani faţă de leul moldovenesc şi cu aproape trei lei faţă de moneda unică europeană. Potrivit experţilor, dolarul va continua să crească şi în următoarea jumătate de an.Cauza este situaţia fără precedent de pe pieţele internaţionale, spun experţii economici, şi nu are legătură cu situaţiile de criză din Moldova.În ultimele luni dolarul se apreciază constant faţă de moneda unică europeană. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs de 18 lei şi 97 de bani pentru un euro şi 19 lei şi 44 de bani pentru un dolar. Diferenţa este de 47 de bani. La casele de schimb valutar diferenţa este însă şi mai mare, şi poate trece de un leu. Experţii susţin că tendinţa de depreciere a monedei euro faţă de dolar va continua şi nu este exclus că ar putea să ajungă chiar la doi lei în următoarea perioadă.Experţii economici au o explicaţie: contextul internaţional imprevizibil."Dacă vorbim de criza energetică, cred că din toate regiunile lumii cel mai tare este afectată Europa. Războiul din Ucraina care este în zona noastră şi este strâns legat de criza energetică şi politica mult mai prudentă a Băncii Centrale Europene comparativ cu Rezerva Federală din Statele Unite. În criză dolarul este văzut ca refugiu. Nu văd cum cum are loc dezlegarea la tot acest ghem de probleme", a explicat Veaceslav Ioniţă, expert economic.Potrivit experţilor, dolarul se va aprecia faţă de euro timp de aproape un an."Pierd exportatorii, pierd aceia care primesc remitenţe de peste hotare în euro, pierd firmele care vând apartamente şi aşa acum au scăzut vânzările, dar ei vând în euro să nu uităm. Per total câştigă populaţia în ce sens că datorită leului puternic la mărfurile de import nu cresc preţurile aşa cum ar fi crescut dacă era deprecierea leului. Dacă leul s-ar fi depreciat atunci inflaţia în Moldova nu era 34 de procente, era cel puţin 40 la sută", a mai precizat Veaceslav Ioniță.Totuşi, economiştii admit că situaţia se va menţine imprevizibilă, de aceea nu le recomandă oamenilor să se grăbească la casele de schimb valutar pentru a obţine profit."Cel mai mult aveţi de câştigat dacă păstraţi depozite în lei la bancă sau, dacă nu vreţi, păstraţi în valuta în care aţi primit banii sau în valuta în care aveţi de făcut cheltuieli. Nu vă jucaţi cu schimburile valutare. Există şanse să câştigaţi, dar exact ca la casino, probabilitatea ca să câştigaţi e cu mult mai mică decât să pierdeţi.”, a spus expertul economic.Experţii Băncii Mondiale prognozează că în scurt timp un euro va costa 90 de cenţi. Am solicitat un comentariu din partea Băncii Naţionale a Moldovei, însă nu am primit, deocamdată, un răspuns.