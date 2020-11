Doi turci, eroi la Viena. Bărbații au salvat de teroriști un polițist și o femeie, ambii grav răniți

Doi imigranți turci au devenit eroi în urma atentatului terorist de luni seară de la Viena. Bărbații s-au aruncat în fața atacatorilor reușind să salveze un polițist și o femeie, ambii grav răniți. În urma schimbului de focuri, unul dintre tineri a fost împușcat într-un picior.

Mikail Ozen și Recep Gultekin sunt luptători MMA, iar în seara atacului ieşiseră la o terasă. Când au auzit primele împușcături, cei doi nu au stat pe gânduri și au mers să ajute un polițist care era întins la pământ.

„Noi, musulmanii de origine turcă, urâm orice fel de act terorist. Cei care fac asemenea lucruri nu sunt oameni. Dacă s-ar mai întâmpla asta, aș proceda la fel, fără să stau pe gânduri.”, a spus luptătorul MMA, Mikail Ozen.

„Am văzut o femeie împușcată, am vrut să o ajut, așa că am ieșit din mașină și am luat-o de acolo, pentru a fi în siguranță.”, a povestit luptătorul MMA, Recep Gultekin.

Eroii atentatului din capitala Austriei au vorbit marți la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care le-a mulțumit pentru curaj.

„Suntem foarte mândri de voi. Continuați să îi ajutați pe austrieci.”, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Atacul sângeros de la Viena în urma căruia au murit patru oameni, iar 17 au fost răniți a fost revendicat marți de gruparea ISIS. Teroriştii au publicat o fotografie a unui bărbat cu barbă, despre care spun că este cel care a deschis focul în centrul capitalei austriece. În imagine, tânărul e înarmat cu un pistol, o mitralieră și o macetă și poartă un inel pe care e gravat mesajul ”Mahomed este mesagerul lui Allah”. Presa locală, care citează Ministerul de Interne de la Viena, scrie că atacatorul a păcălit autorităţile după ce a urmat un program de deradicalizare şi s-a prefăcut că a renunțat la jihadism, astfel că a fost eliberat condiţionat din închisoare.