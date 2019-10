Doi tineri își doresc o rețea de transport public mai bună în Capitală. Vezi ce idee au

Doi tineri îşi propun să elaboreze o aplicaţie, prin care chişinăuenii ar putea vedea cu exactitate cât timp mai au de aşteptat transportu public în staţii. Ideea lor a fost câştigătoare în cadrul unui concurs iniţiat de PNUD, care caută soluţii pentru îmbunătăţirea transportului public din Chişinău.

Pentru ideea considerată cea mai bună, din cele 17 echipe participante, cei doi s-au ales cu un premiu de patru mii de dolari, iar propunerea lor va ajunge pe masa primăriei, pentru a fi analizată spre implementare.

În cele trei zile de concurs Ion Moşnoi şi Vasile Catană au reuşit să creeze un algoritm de îmbunătățire a orarului autobuzelor şi troleibuzelor în funcție de numărul de utilizatori ce folosesc aplicaţia per oră și zi. Ideia lor este şi cea mai puţin costisitoare.



"Pentru a îmbunătăţi transportul public din Chişinău. Este nevoie ca oamenii să ştie când va veni transportul public şi ca să aştepte cât mai puţin timp, aceasta este ceea ce noi dorim să facem prin această aplicaţie", a spus on Moşnoi, învingător.



Echipele adversare, la fel au avut idei variate precum: linii dedicate pentru transportul public, transferul gărilor auto la periferiile orașului, restricționarea transportului privat pe anumite segmente prioritare pentru transportul public în orele de vârf, dar şi altele..



”De exemplu, dacă la orele șapte sau zece sunt foarte încărcate troleibuzele 24. Dacă este posibil, transferați de la ruta 26, două troleibuze la ruta 24. Ca ruta aceasta să devină mai puțin încărcată. Deci, aceasta este ideea”.



”În linii mari, ideea noastră constă în crearea unor zone speciale, pe unde să meargă doar transportul public mare. Deci, autobuze și troleibuze prin oraș. Iar aceste rute să conecteze diferite raioane ale orașului”.



Tinerii spun că au așteptări mari de la proiectele realizate şi speră ca acestea să fie puse în practică.



”Principala așteptare a noastre este ca soluțiile și ideile pe care le vom prezenta să fie, totuși, văzute de către autorități și de factorii de decizie. Totuși, să fie mișcate lucrurile din loc, ca să avem rutele de transport mai optimizate. Îndreptate spre necesitățile cetățenilor”.



Cele 17 echipe au fost ghidate de 15 mentori experimentați. Reprezentanții Regiei Transport Electric din Chișinău au fost unii din mentorii care au sărit în ajutorul tinerilor. Aceștia recunosc că rețeaua de transport din Capitală necesită îmbunătățire.



”După ce a fost în procesul de pregătire, au fost niște idei năstrușnice, care poate să ia foc. Poate puțină ajustat la ziua de azi, la realitățile municipiului și cred că o să fie bine pentru toată lumea”, a spus MARIANA PALAI, șeful serviciului circulație.



Potrivit organizatorilor evenimentul este organizat în premieră în ţara noastră.



Scopul a fost și este de a înțelege mai bine, mai în detaliu problemele de mobilitate urbană și problemele transportului public. Eu sper că evenimentul acesta va deveni și o tradiție. Poate odată în an, să avem așa o oportunitate să deschidem date noi și să lucrăm împreună cu oamenii”.



Echipa învingătoare a obținut un premiu de patru mii de dolari, sau în schimbul banilor, pot alege o vizită la Agenția Spațială Europeană.