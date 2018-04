Doi ruși înarmați au încercat să jefuiască o firmã pentru a-și dezvolta afacerea, dar s-au pomenit în izolator

Au încercat să fure bani pentru a-și dezvolta afacerea, dar s-au pomenit în izolator. Este vorba despre doi ruşi din Novocerkassk, care au încercat să jefuiască oficiul unei companii locale.



Cei doi parteneri de afaceri au pătruns noaptea în clădire cu pistoale și cagule pe cap și au atacat paznicul. Avea de gând să spargă seiful companiei unde erau peste trei milioane de ruble rusești, echivalentul a 40 de mii de euro. Poliţiştii le-au zădărnicit însă planurile.



"- Ce faceți aici? - Am venit după bani. - Care bani? - Banii care erau aici. - Sunt banii dumneavoastră? - Nu!", a spus un bărbat.



Hoţii au fost reținuți în flagrant delict de poliţiştii care le-au blocat ieşirea şi i-au încătușat.



"Am avut un mic business. Deţineam o firmă de taxi, dar nu ne reușea nimic și am primit informații că aici ar fi mulţi bani. Partenerul de afaceri mi-a propus să merg cu el să îl asigur, iar după ce luam banii urma să ne continuăm afacerea. Eu, ca prostul, l-am crezut şi am mers", a zis celălalt bărbat.



Cei doi businessmani sunt plasați în arest preventiv, iar pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de jaf armat.