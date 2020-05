Doi roboți umanoizi din Japonia, în prima linie în lupta cu noul coronavirus

Doi roboți umanoizi din Japonia sunt și ei în prima linie în lupta cu noul coronavirus. Ambii se află într-un hotel din Tokyo, unde sunt tratați cei infectați. Un robot are rolul de a-i saluta pe cei care intră în hotel şi de a-i binedispune. Celălalt are o misiune foarte importantă - să facă ordine pe holuri. Astfel, este evitat contactul angajaților hotelului cu bolnavii de COVID-19.Autoritățile nipone au decis să plaseze bolnavii cu forme ușoare și medii în hoteluri ca să elibereze spitalele pentru cei aflaţi în stare gravă. Astfel, toți sunt sub supravegherea medicilor și este evitat riscul ca şi alţi membri ai familiilor să se îmbolnăvească.Datorită tehnologiilor, contactul dintre personalul medical și pacienți este evitat la maximum. Prin intermediul tehnologiilor, bolnavii trimit datele despre temperatura fiecărui pacient și anunţă cum se simt aceştia. Cinci hoteluri din Tokyo găzduiesc bolnavi de COVID-19. Pe întreg teritoriul Japoniei au fost înregistrate peste 14 mii de cazuri de îmbolnăvire, iar 430 de oameni au decedat.