Doi primari, membri ai aceleiaşi fomaţiuni, formează o familie. După ultimul scrutin, au obţinut din nou mandate de edil

foto: publika.md

Doi primari, membri ai aceleiaşi fomaţiuni, din două oraşe din nordul ţării, Drochia şi Rîşcani, formează o familie. După ultimul scrutin, au obţinut din nou mandate de edil, iar vestea cea mare este că, în curând, vor avea un copil. Primarul raionului Rîşcani, Victor Bogatico, a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, primăriţa de la Drochia, Nina Cereteu, acum cinci ani, la un concert organizat de Renato Usatîi.



"Ea răspundea de nordul ţării pe linia de partid, dar eu eram primar. Am organizat atunci un concert. Renato a venit la Rîşcani şi am organizat un concert cu Stas Mihailov. Acolo am văzut-o prima dată. Am observat cum îi luceau ochii. Ea mi-a plăcut, am înţeles că şi eu ei şi treptat s-a legat relaţia", a spus VICTOR BOGATICO, primarul rainului Rîşcani.



"Eu în el am văzut acel bărbat pe care de fapt l-am aşteptat - un bărbat puternic, bărbat alături de care nu ţi-e frică de nimic. E ca un perete care în orice clipă îţi este alături", a spus NINA CERETEU, primarul raionului Drochia.



Când Nina a decis să candideze la funcţia de primar al oraşului Drochia, Victor i-a dat unele recomandări.



"După ce am câştigat acel mandat de primar, a fost o perioadă, cu foarte multe probleme şi foarte multe provocări şi intimidări de tot felul şi eu din partea lui am avut doar susţinere şi sfaturi foarte utile, care m-au ajutat să fac faţă la toate problemele care au fost", a spus NINA CERETEU, primarul raionului Drochia.



După ce Nina a adus-o pe lume pe fetiţa lor Anastasia, ambii au decis ca locul de trai să fie în oraşul Drochia.



"Când s-a născut copilul, nu puteam să impun mama cu copilul să circule la Drochia. De aceea, am decis ca să ne stabilim la Drochia, ei îi va fi aproape, dar eu deja voi circula. Distanţa este mică, de circa 20 km. Aşa că în 15-20 de minute ajung", a spus VICTOR BOGATICO, primarul rainului Rîşcani.



În urma alegerilor locale din această toamnă, Victor Bogatico, candidat al formaţiunii „Partidul Nostru”, a câștigat cel de-al treilea mandat în Rîşcani, în timp ce soţia sa, din partea aceluiaşi partid, a devenit primăriţă la Drochia. Cel de-al doilea mandat al Ninei Cereteu îi va aduce şi cel de-al doilea copil.



"Aşa s-a primit în primul şi aşa se primeşte şi în al doilea. Al doilea mandat, al doilea bebe. Sunt o persoană care nu pot sta acasă, dacă am o datorie, o muncă, eu neapărat trebuie să fac faţă şi după cum oamenii mi-au acordat votul de încredere, respectiv eu nu pot să-i dezamăgesc", a spus NINA CERETEU, primarul raionului Drochia.