Doi poliţişti, răniţi grav cu focuri de armă la Los Angeles

O persoană înarmată a atacat cu focuri de armă doi adjuncţi ai şerifului din comitatul american Los Angeles în timp ce aceştia se aflau sâmbătă noaptea într-o maşină a poliţiei, transmite Reuters.

Imagini ale atacului surprinse de o cameră de supraveghere au fost difuzate de către departamentul şerifului. Se vede astfel cum un bărbat înarmat cu un pistol se apropie de vehiculul parcat şi deschide focul asupra celor doi ofiţeri, fără să fi fost provocat, apoi fuge. Poliţiştii, un bărbat şi o femeie, au fost operaţi în cursul nopţii şi sunt în stare critică.



Vorbind despre atacatorul aflat în libertate, un responsabil al poliţiei, căpitanul Kent Wegener, a declarat la o conferinţă de presă că ''în stadiul actual avem o descriere foarte, foarte generică a bărbatului cu pielea închisă la culoare şi care a fost prezentată de una dintre victime''.



Preşedintele Donald Trump a retransmis imaginile pe Twitter şi a scris alături, referindu-se la atacator: ''Animale care trebuie lovite dur''. Făcând apoi referire la cei doi poliţişti răniţi, el a scris pe reţeaua de socializare că ''dacă ei mor, judecată rapidă pentru pedeapsa cu moartea pentru criminal''. ''Este singurul mod pentru a opri aceasta'', a completat preşedintele american.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o