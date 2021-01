Doi pescari, la un pas să se înece după ce gheaţa fragilă de pe un lac din Capitală a cedat sub picioarele lor

Doi pescari au fost la un pas să se înece după ce gheaţa fragilă de pe un lac din Capitală a cedat sub picioarele lor. Victimele au fost scoase la timp din apa rece de salvatori. Din fericire, nu a fost un caz real, ci o simulare organizată astăzi pe lacul din parcul Valea Morilor din Capitală, de către angajaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Salvatorii atrag atenţia că în astfel de situații, câteva minute petrecute în apa rece ca gheaţa pot fi fatale.Potrivit scenariului, un bărbat care pescuia la copcă a căzut în apa rece după ce stratul subţire de gheaţă a cedat. În ajutor i-a venit un amic care a căzut şi el în apă.Situația a fost la un pas de scăpa de sub control după ce și un salvator care încerca să îi ajute a căzut în apă.Operaţiunea de salvare a celor trei a durat mai puţin de 4 minute. Salvatorii spun că o persoană care cade în apa rece poate ieși la mal și pe cont propriu."Există șanse să vii singur la mal. Pe marginea gheții trebuie să ieși târâș. Să nu încerci să te ridici în picioare deodată. Pe burtă, și târâș - târâș să meargă câțiva metri până când simte că gheața este mai tare."În astfel de situații, orice secundă contează: un om poate intra în șoc hipotermic după 7 minute petrecute în apa rece ca gheața. Specialiștii au arătat şi cum trebuie acordat primul ajutor în astfel de cazuri."În cazul nostru dacă persoana este conștientă, noi îl învelim, îl monitorizăm. Atâta timp cât așteptăm ambulanța, noi îl transportăm în spațiu cald, dar trebuie să fie treptat, nu trebuie să fie temperatură bruscă. Evităm țigări, alcoolul nu se permite și cafea. "Salvatorii i-au îndemnat pe oameni să fie vigilenți și să evite pescuitul la copcă sau mersul pe gheața fragilă a lacurilor."Un moment important e ca distanța între pescari să fie de cel puțin trei metri la ieșitul pe gheață. Ieșirea pe gheață va fi numai în cazul dacă gheață va fi verzuie, albăstruie."La un metru de mal, grosimea gheții este de aproximativ 4 cm, iar salvatorii spun că nu poţi fii în siguranţă decât dacă gheaţa are peste 7 centimetri grosime.Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în Moldova, în jur de 9 copii şi adulţi mor înecaţi anual în apa rece după ce le cedează gheața sub picioare.