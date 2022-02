Doi ofiţeri de investigaţii, trimişi pe banca acuzaţilor într-un dosar de corupție

Doi ofiţeri de investigaţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Centru au fost trimişi pe banca acuzaţilor, într-un dosar pentru corupere pasivă. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, aceştia ar fi pretins şi primit de la o persoană o mie de euro.Cei doi i-ar fi promis bărbatului de la care au luat banii că au influenţă asupra unui alt ofiţer de urmărire penală şi-l pot convinge să adopte o decizie favorabilă într-o cauză penală în care era vizat. Oamenii legii au făcut publică discuţia dintre cei doi, care a avut loc în timpul transmiterii primei tranşe de bani.”– Tu ai promis ceva şi ai dispărut. Învață-te să te ţii de cuvânt. – Am vorbit, umblasem şi căutasem de la unul, alta. Am vorbit la Germania, trebuia să-mi trimită că am lucrat cu dânsul. – Nu trebuie, jumătate. Ai înţeles? - Dar rămâne aşa în vigoare cum am vorbit? - Da”Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi ofițeri riscă amendă de până la 200 mii de lei sau închisoare de până la şapte ani.