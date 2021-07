Doi oameni au murit și 20 sunt dați dispăruți după o alunecare de teren dintr-un oraș de pe coasta de est a Japoniei

Doi oameni au murit și 20 sunt dați dispăruți după ce o alunecare de teren a măturat o porțiune dintr-un oraș de pe coasta de est a Japoniei. Un versant a cedat după câteva zile de ploi abundente și un un torent de noroi și apă a înghițit case, mașini, străzi și tot ce i-a stat în cale, scrie digi24.

În imaginile difuzate de televiziunea japoneză se pot vedea valuri de noroi care distrug clădiri, în timp ce locuitorii încearcă să se pună la adăpost.

Imaginile - care amintesc de tsunami-ului de acum 10 ani din Japonia - au fost surprinse în Atami, un oraș-stațiune de pe coasta Pacificului, la 90 de kilometri sud de Tokyo. În zonă, a plouat în doar 48 de ore cât plouă de obicei într-o lună întreagă - 313 litri pe metrul pătrat.

„Alunecarea de teren a trecut prin fața casei mele. Nu am putut să fug, așa că am urcat pe o scară. Am auzit-o înainte să o văd”, a povestit un martor ocular.

„A fost un sunet inimaginabil. Știam că este o alunecare de teren. A plouat încontinuu trei zile. A fost constant, nu o aversă bruscă”, a povestit un alt bărbat.

„Locuiesc aici de aproximativ 60 de ani, dar așa ceva n-am mai văzut”, a declarat un localnic în vârstă de 70 de ani, citat de agenția de presă Kyodo. Când a deschis fereastra de la etajul al doilea al casei sale, a văzut că magazia tocmai era măturată de torent, iar o mașină din parcare era pur și simplu îngropată. N-a apucat să-și ia decât smartphone-ul și portofelul și s-a refugiat în grabă împreună cu soția.

Un alt martor a simțit mai întâi un miros de putrefacție. Când s-a uitat în amonte de râul din apropiere, a văzut o cantitate uriașă de pământ și nisip, de aproximativ 5 metri înălțime, care se deplasa înspre el. Râul, care de obicei are o lățime de până în 2 metri, se revărsa și avea acum câteva zeci de metri lățime, a povestit el.

Torentul a înaintat cu 40 de km/h

Dezastrul s-a produs în plină zi, la 10:30 dimineața. Cel puțin 10 case au fost luate de torentul de noroi, iar drumurile au fost acoperite cu grămezi de moloz. În jur de 300 de locuințe au suferit stricăciuni.

Alunecarea de teren s-a produs pe o distanță de aproximativ 2 kilometri, până a ajuns în zona litorală.

Specialiștii au estimat că viteza pământului care a luat-o la vale a fost de aproximativ 40 de kilometri pe oră. Zona este predispusă la alunecări de teren din cauza sedimentelor de natură vulcanică acumulate pe versanți.

Două femei au fost descoperite moarte în port. Echipele de salvare îi caută acum pe cei dispăruți. De asemenea, s-au primit apeluri de la persoane rămase blocate în case.

Fenomene exacerbate de schimbările climatice

Cel puțin 2.800 de locuințe din regiune au rămas fără curent electric, potrivit companiei de electricitate Tepco.

Cei peste 35 de mii de oameni din Atami au fost îndemnați să se mute în locuri mai sigure. În zonă este risc maxim de alunecări de teren. Zeci de soldați au fost mobilizați să ajute pompierii și polițiștii locali.

Circulaţia trenului de mare viteză Shinkansen a fost suspendată temporar între Tokyo şi Osaka (vest) din cauza ploilor abundente, iar alte trenuri au fost de asemenea oprite, potrivit site-urilor companiilor feroviare.

Este vârful sezonului ploios în Japonia, iar autoritățile se așteaptă ca ploile, inundațiile și alunecările de teren să continue pe coasta de est a țării. Potrivit oamenilor de ştiinţă, fenomenul este exacerbat de schimbările climatice, întrucât o atmosferă mai caldă reţine mai multă apă, crescând riscul şi intensitatea precipitaţiilor extreme.

În 2018, inundaţiile din vestul Japoniei au ucis peste 200 de persoane.

11 martie 2011: Un tsunami cu valuri de 40 de metri

La 11 martie 2011 s-a produs cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în Japonia și al patrulea cel mai puternic cutremur din lume de la începutul înregistrărilor moderne, în 1900.

Cutremurul de la Tohoku, cunoscut și sub denumirea de 3.11 (după modelul american 9.11 care se referă la atacurile de la World Trade Center) a avut magnitudinea de moment 9 și a declanșat valuri tsunami care au atins înălțimi de până la 40 de metri, măturând totul în cale pe o rază de până la 10 km de țărm.

Lumea a rămas încremenită asistând neputincioasă la dezlănțuirea unei asemenea forțe ale naturii. Cele mai recente statistici înregistrează oficial 19.747 de morți, peste 6.000 de răniți și peste 2.500 de persoane dispărute.

Tsunamiul a provocat însă și un dezastru nuclear la centrala atomică de la Fukushima.