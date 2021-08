Doi morți și mai mulți răniți după ce o autostradă s-a prăbușit în Mississippi din cauza ploilor abundente (VIDEO)

Două persoane au murit și alte zece se află în stare gravă după ce o parte a unei autostrăzi de lângă orașul Lucedale, Mississippi, s-a surpat din cauza ploilor abundente. Oficialii americani spun că șapte mașini s-au prăbușit în hăul uriaș, relatează CNN, citează digi24.ro.

Incidentul s-a produs pe autostrada cu două benzi de lângă orașul Lucedale. Șapte autovehicule s-au prăbușit în gaura uriașă creată de ploile care au lovit regiunea. Hăul ar avea aproximativ 50 de metri lungime și este adânc de 20 de metri.

"Nu am văzut nimic mai terifiant în cei 23 de ani de carieră până acum. Trei dintre cei răniți se aflau în stare critică", a spus unul dintre agenții de poliție din Mississippi.

Autostrada care care s-a produs tragedia este o arteră principală care leagă Mississippi de Louisiana.

Duminică, Ida a atins coastele statului Louisiana ca un uragan de categoria 4, cu rafale de vânt de 240 km/h. A fost a cincea cea mai mai mare viteză a vântului cu care un uragan a lovit vreodată partea continentală a SUA. Fenomenul a fost atât de violent, încât a reușit să inversese cursul apei pe fluviul Mississippi. A distrus case, a smuls copaci din pământ, a dărâmat stâlpi de electricitate și a provocat inundații serioase. Furtuna a smuls porţiuni din acoperişul spitalului din oraşul Galliano, dar din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acelui incident.

Aproximativ un milion de locuințe din Louisiana, inclusiv întregul oraș New Orleans, au rămas fără curent electric și ar putea rămâne în beznă săptămâni întregi până când companiile de utilități vor reuși să repare stricăciunile din rețele. Peste 25.000 de muncitori din întreaga țară s-au mobilizat pentru a sprijini restabilirea energiei electrice în stat, potrivit CNN.

A crane is now removing cars from the collapsed roadway. #ida #mswx pic.twitter.com/mvEjp0dT8R