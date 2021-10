Doi moldoveni, care sufereau de surditate, au reuşit să-şi recapete auzul datorită implanturilor cohleare

Bucuria de a auzi din nou! Doi pacienţi din ţară, care sufereau de surditate, au reuşit să-şi recapete auzul datorită implanturilor cohleare. Intervenţiile chirurgicale au fost efectuate de specialiştii de la Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga".



Igor Mamalîga are 57 de ani şi locuieşte în Capitală. Viaţa bărbatului s-a schimbat brusc anul trecut, după ce, din cauza stresului, şi-a pierdut auzul. În această perioadă, a reuşit să comunice cu cei din jur doar în scris. După un an de chin şi nelinişte, bărbatul a beneficiat de un implant cohlear la Spitalul Clinic Republican.



"Mă simt bine, este prima etapă de reabilitare şi aud destul de bine. Prima reacţie după operaţie a fost un șoc, nu m-am aşteptat să aud din nou sunetele aşa de repede. Primul lucru care l-am auzit au fost nişte zgomote", a spus Igor Mamalîga.



Soția i-a fost alături în această perioadă complicată: "A fost un an foarte greu. Graţie relaţiei noastre de 30 de ani, a fost operat exact în ziua în care am împlinit 30 de ani din ziua cununiei. Tot timpul am avut în suflet speranţa că o să se întoarcă ziua când o să se reîntoarcă auzul"



Intervenţia, care a durat aproximativ două ore, a fost efectuată de echipa de medici de la Spitalul Clinic Republican. Implantul cohlear constă din două componente. Procesorul audio purtat în exterior, care detectează sunetele și le trimite implantului intern, care este chiar sub pielea din spatele urechii. Odată cu introducerea implantului, pacientul îşi recapătă treptat auzul. Un singur dispozitiv auditiv costă 25 de mii de euro, însă Igor l-a primit gratuit, întrucât toate cheltuielile au fost acoperite de poliţa de asigurare medicală.



"În premieră, anul acesta au fost finanţate de către compania naţională de asigurări în medicină 5 implanturi cohleare pentru persoanele mature", a declarat Victor Enachi, medic otorinolaringolog, Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga".

Potrivit medicilor, luna viitoare urmează să fie efectuate alte trei intervenţii de implanturi cohleare, iar pentru anul viitor sunt preconizate alte 10 implanturi de acest fel. Anual, 40 de moldoveni își pierd auzul.