Doi minori, atacaţi de o haită de maidanezi în curtea unui bloc din sectorul Ciocana al Capitalei

"Eu mergeam normal şi el a început să latre la mine şi să fugă spre mine şi eu am fugit repede cât mă ţineau picioarele. Am fugit repede acasă şi i-am spus tatălui meu plângând că mi-am pierdut telefonul, căciula şi că m-au fugărit câinii. Eram foarte speriat", a spus băiatul atacat de maidanezi, Bogdan Cucovici."El a început a deschide gura şi a lătra şi mi-a stricat geaca. M-am speriat tare şi am strigat ajutor, până m-a văzut tatăl unui băiat din clasa mea şi m-a ajutat să mă ridic. Vreau ca să se găsească un loc special, unde să nu mai deranjeze oamenii. Acum cine o să îmi cumpere geaca, iubitorii de câini?"Părinţii lui Bogdan spun că este deja a doua oară când fiul lor trece printr-o astfel de experienţă şi deja au fost cu el la psiholog."Penultima dată când a fost atacat copilul meu a fost cam un an jumate, doi în urmă. El a avut chiar traumă psihologică. Mai mult de jumătate de an, cred că opt luni, noi am mers la psiholog, de două ori pe săptămână, şi să vă spun că nu este deloc ieftină.", a spus mama băiatului atacat, Tatiana Cucovici."Am apelat la autorităţi, la primărie, au venit s-au uitat au ieşit apărătorii animalelor, practic nu s-a rezolvat nimic.", a spus tatăl băiatului atacat, Anton Cucovici."Ultima chemare a noastră ca administraţie a fost în luna septembrie 2020, atunci când dubiţa a fost întoarsă înapoi chiar în prezenţa organelor de drept şi maidanezii nu au fost strânşi.", a spus administratoarea blocului Nicolae Sulac 8, Viorica Ursu."De exemplu, au lăsat un câine, dar ei sunt des abandonaţi, asta este o probleme. Trebuie imediat cum sunt lăsaţi, să vină să o prindă şi să o sterilizeze şi să se decidă după ce face cu ei.", a spus reprezentantul organizaţiei protecţiei animalelor, Alexandru Mazov."Sunt plângeri, sunt petiţii, două-trei pe săptămână sunt, nu putem să negăm, s-au înmulţit foarte mult. Dar din păcate sunt şi cetăţeni care anume îi hrănesc şi ei se înmulţesc.", a spus vicepretorul sectorului Ciocana, Elena Triboi.Am sunat şi la Regia Autosalubritate pentru a afla câţi maidanezi au fost sterilizaţi de la începutul anului, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.