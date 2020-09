Doi locuitori ai Capitalei au pornit cu bicicleta prin ţară pentru a-i îndemna pe oameni să doneze bani în scop caritabil

Au îmbinat utilul cu plăcutul. Doi locuitori ai Chișinăului au pornit cu bicicleta prin ţară nu doar pentru a admira meleagurile, ci şi pentru a-i îndemna pe oameni să doneze bani în scop caritabil. Sumele colectate vor fi cheltuite pentru asigurarea cu mese calde a persoanelor cu venituri mici.



În fiecare zi, bicicliștii scriu "notițe" pe reţelele de socializare despre călătoria lor.

Antreprenorul Valeriu Zaporojan și locotenent-colonelul Alexandr Railean s-au cunoscut în urmă cu şase luni, în cadrul proiectului caritabil "Împreună împotriva COVID-19", livrând mese celor care au nevoie. Sâmbăta trecută, amatorii de ciclism au pornit din cel mai vestic punct al Republicii Moldova până la Giurgiulești. Între timp, internauţii urmăresc călătoria și donează bani.



"Vrem sa colectam bani. Banii nu ne vin noua, nici nu avem acces la bani. Avem administrator care se ocupa cu postare - ea traieste in SUA ea le va primi, pe urma le va transfera pentru voluntari.md care la rindul sau vor cheltui pentru in jur de 200 familii nevoiasi cu 200-250 pachhete alimentare", a menționat Valeriu Zaporojan.



Echipa noastră de filmare a surprins bicicliștii în zona raionului Hâncești. După 15 zile de călătorie, băieții au parcurs peste 300 de kilometri. Aceştia au dormit în corturi, au gătit la rug, iar legătura cu familia şi prietenii o menţin prin telefon.



"Prima zi am facut peste o sută, pe urma 90, ieri 80, azi ne straduim tot o sută să facem", a spus Valeriu Zaporojan.

Aproape peste tot localnicii întâmpinau bicicliștii cu brațele deschise. Cu toate acestea, nu au lipsit nici momentele negative.

Datorită postărilor pe rețelele de socializare, călătorii amatori au strâns peste 2.000 de dolari. După ce îşi vor încheia aventura, cei doi vor să colecteze bani pentru o altă cauză nobilă.