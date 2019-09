Doi jurnalişti turci ai Bloomberg, acuzaţi că au încercat să saboteze economia turcă după un articol despre căderea lirei

Cei doi jurnalişti fac parte din zecile de persoane judecate în cadrul aceluiaşi proces, dintre care unele au fost inculpate doar pentru că au postat glume despre situaţia economică.Cei doi jurnalişti ai Bloomberg, Kerim Karakaya şi Fercan Yalinkilic, sunt acuzaţi că au încercat "să aducă atingere stabilităţii economice a Turciei", în urma unei plângeri depuse de Agenţia de reglementare şi de supraveghere a sectorului bancar (BDDK).Un procuror turc a cerut în iunie până la cinci ani de închisoare împotriva celor doi jurnalişti."Nu înţeleg de ce articolul nostru a stârnit o astfel de reacţie", a declarat Karakaya la tribunal, potrivit unei jurnaliste a AFP aflate la faţa locului.Alţi inculpaţi s-au declarat stupefiaţi că au fost puşi sub acuzare pentru comentarii postate pe reţelele de socializare.Reprezentantul din Turcia al organizaţiei Reporteri fără Frontiere (RSF), Erol Onderoglu, prezent la audiere, a spus că acest proces "ilustrează o nouă tendinţă îngrijorătoare care vizează acoperirea mediatică a subiectelor economice".Judecătorul a respins cererile de achitare prezentate de avocaţi şi a amânat procesul pentru 17 ianuarie 2020.În aprilie, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat puternic mass-media occidentale, pe care le acuză că exagerează problemele economice ale Turciei, ţintind în special Financial Times pentru un articol despre Banca Centrală turcă.Economia turcă traversează o perioadă foarte dificilă şi s-a confruntat în acest an cu prima sa recesiune din ultimul deceniu, cu o inflaţie de 20% şi cu căderea lirei turceşti, care a pierdut aproape o treime din valoarea sa în faţa dolarului anul trecut.În iulie, grupul de reflecţie SETA, apropiat de putere, a publicat un raport în care erau menţionate numele unor jurnalişti turci care lucrează pentru media străine şi care sunt acuzaţi că folosesc "un limbaj antiguvernamental"