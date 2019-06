Doi fraţi au reziliat contractele cu o companie de construcţii, după ce nu şi-au primit apartamentele procurate, LA TIMP

Doi fraţi au reziliat contractele încheiate cu o companie de construcţii pentru achiziţia unor apartamente, deoarece blocul nu a fost dat în exploatare la timp.

Şi pentru că nu au reuşit să-şi recupereze banii pe cale amiabilă, cei doi au apelat la ajutorul autorităţilor. În cele din urmă, au primit înapoi întrega sumă plătită, 48 de mii de euro.



Contractele de cumpărare a câte 24 de mii de euro fiecare au fost încheiate în 2017, iar blocul trebuia dat în exploatare în termen de un an. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, bărbaţii au vrut să rezilieze contractele, însă compania de construcţii ar fi refuzat. Ulterior, cumpărătorii au apelat la un avocat.



"Un reprezentant al companiei mi-a spus că, categoric, nu pot restitui banii, să ne uităm în punctul 10.4 al contractului, unde este prevăzută o clauză precum că vor restitui banii într-o perioadă de 12 luni",a spus Veaceslav Cazacu, avocat.



Avocatul spune că, înainte de a chema compania în judecată, a depus o plângere la Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, iar în scurt timp, antreprenorul şi-a schimbat poziţia.



"Practic, după ce am depus plângerea s-a dat şi răspuns de la compania de construcţii, am fost şi am discutat cu juristul, după asta am mers la notar şi am semnat acordul de reziliere", mai susţine acesta.



Am încercat să discutăm cu reprezentanţii companiei de construcţii, pentru a obţine o reacţie, însă aceştia au refuzat. Din 2017, Agenția pentru Protecția Consumatorilor a soluționat 7 cazuri legate de prejudiciile cauzate consumatorilor de către companiile de construcție. Suma totală restituită celor șapte persoane este de aproape 2 milioane şi jumătate de lei.



”Revine cu o plângere în cazul în care nu este satisfăcut de răspuns sau în cazul în care nu a primit răspuns vine la noi și noi deja aici încercăm să intervenim pe cale amiabilă, dar dacă agentul economic nu acceptă rămâne doar să mergem conform legislației. Se aplică și amenzi, se merge și în instanța de judecată”, susţine Iurie Eremia, directorul APCSP.



Potrivit reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului, păgubaşii pot fi ajutaţi doar dacă firma de construcţii este activă pe piaţă. De obicei, agenţii economici care intră în insolvabilitate sau sunt în proces de judecată, cu greu pot fi obligaţi să restituie banii, în astfel de cazuri.