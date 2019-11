Doi dansatori din Moldova au devenit campioni mondiali la dans sportiv în rândul tinerilor. Vladislav Untu și Polina Barîşnikova au câștigat șase medalii de aur din cele şase oferite în rundele de calificare. Ultima a avut loc în România şi s-a încheiat săptămâna trecută.



Cuplul spectaculos a cucerit juriul şi a depășit aproape două sute de concurenți din întreaga lume.



Vladislav Untu spune că a întâlnit-o pe Polina Barîşnikova care este originară din Sankt Petersburg, la un cantonament de dans din Chișinău în 2016 și de atunci nu s-au mai despărțit. În acest răstimp cei doi au cutreierat jumătate de glob.



"După Austria, am avut doar patru zile de pregătire pentru standardul de la Timișoara. Este foarte puțin. Nici nu ne-am antrenat. Am ieşit şi am demonstrat tot ce putem", a spus Vladislav Untu, dansator.



Deşi trăiesc în ţări diferite, pentru a obține rezultate bune, cei doi nu scapă niciun antrenament. Ambii au câte 18 ani şi reuşesc să facă şi facultate.



"Două săptămâni suntem în Sankt Petersburg și două în Bologna, unde ne antrenăm. În Italia, avem un regim mai dur, acolo avem repetiţii, lecții individuale", a declarat Vladislav Untu, dansator.



Faţă de partenera sa de ring Vlad are o atitudine specială.



"Nimeni nu se comportă ca ea pe platou. Când o privesc, nu pot să mă gândesc doar la dans. Pentru că ea este foc şi pară", a zis Vladislav Untu, dansator.



Primul antrenor al dansatorului are doar cuvinte de laudă despre el.



"Cum era? Ca toți copiii obișnuiți. Nu ieşea în evidenţă prin nimic. Ca în orice sport, 90 la sută este muncă, și doar 10 la sută este talent. Se deosebea prin faptul că era foarte calm și se înțelegea cu orice parteneră", a spus Svetlana Gozun, antrenor Clubul de dans "Codreanca".



În prezent, cei doi dansatori muncesc pentru a atinge o performanţă demnă de Cartea Recordurilor.