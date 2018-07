Doi copii au fost atacaţi de rechini în New York. Ce au păţit aceştia

Fenomen neobişnuit chiar în apropiere de New York. Doi copii au fost atacați miercuri de rechini, pe coasta Long Island din statul american, fiind primul incident de acest gen din ultimii 70 de ani, scrie mediafax.ro.

Cele două incidente, în care au fost implicați o fată în vârstă de 12 ani și un băiat în vârstă de 13 ani, s-au petrecut la distanță de câțiva kilometri, în golful Fire Island.

Aceștia nu au suferit răni grave și se vor recupera complet. Un dinte de rechin a fost extras din piciorul băiatului și este analizat.

Atacurile rechinilor asupra oamenilor sunt foarte rare în statul New York. Fata le-a povestit salvatorilor că statea în apă până la brâu, când a văzut conturul unui peşte în apă. După ce a ieșit la mal, a observat că piciorul îi sângera.

"Am văzut ceva, lângă mine, am simțit durere. M-am uitat în jos și am văzut o aripioară de pește. Am mers la salvamari și m-au bandajat”, a declarat fata în vârstă de 12 ani.

Conform declarației acesteia, umbra din apă avea aproximativ 1,2 metri.