Doi câini au fost scoși vii și extrem de speriați la mai bine de 7 zile de la cutremur

Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor se apropie de final în Turcia. Cu toate acestea, salvatorii se încăpățânează să caute prin moloz și să ridice plăci de betone în căutarea unor ființe vii. Așa au dat de doi câini, un Buldog Francez și un Pitbull prinși sub dărâmături în urmă cu mai bine de o săptămână când Turcia a fost lovită de două cutremure masive.

În imagini se observă cum patru bărbați se luptă să dea la o parte bucăți de beton, moloz și o ușă metalică pentru a ajunge la un câine. Reușesc să îl scoată la lumină spre bucuria celor prezenți. Câinele, un Pitbull extrem de speriat a stat 7 zile îngropat în betoane.

pawsitivepawsrescues Miracle, after 7 days, this pittie survived buried from the earthquake in turkey! #Turkey #turkey ???????? #Earthquake #survivor pic.twitter.com/lGjPVd2ksV

Într-o altă filmare, salvatorii reușesc să scoată în viață un alt câine, Buldog Francez. Acesta a fost salvat la 8 zile după cutremurul din 6 februarie.

Another #dog was found today in the rubble of #Hatay in #Turkey's #earthquake area.

Unfortunately, he is the sole survivor of his family.#TurkeySyriaEarthquake #Animals #TurkeyEarthquake #Pets #Dogs#AnimalRescue pic.twitter.com/jYvgvaPmB2