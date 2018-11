Doi belgieni au pus pe jar presa din România şi Olanda. Ce au făcut aceştia

foto: digi24.ro

O farsă pusă la cale de doi producători de teatru belgieni a inflamat presa din România şi din Olanda. Ei au îngropat într-o pădure din judeţul Tulcea o copie a picturii Cap de Arlechin, furată acum 6 ani împreună cu alte şase capodopere dintr-un muzeu din Olanda. Ulterior, au trimis mai multe scrisori anonime în care anunţau că taboul furat a fost ascuns şi dezvăluiau câteva indicii privind locul exact. Printre destinatarii mesajelor a fost şi o scriitoare de origine română stabilită în Olanda, care a scris şi o carte despre furtul picturilor. Aceasta a venit în România, a găsit tabloul şi a alertat presa.



"Am primit, pe adresa mea de serviciu, pe 6 noiembrie, un plic. Era un text de 10 propoziții, în care cineva spune că s-a săturat să păzească tabloul şi vrea ca povestea să ia sfârşit", a spus Mira Feticu, scriitoare.



Feticu povesteşte că a descoperit tabloul îngropat sub tulpina unui copac.



"Am ajuns acolo. Am urmat indicațiile. Indicațiile au fost extrem de clare. Am recunoscut copacul şi destul de uşor, domnule, am găsit un pachet învelit în plastic. E limpede, după cum arată pachetul, că nu a fost pus de mult în pământ. Nici măcar nu a fost îngropat foarte adânc", Mira Feticu, scriitoare



Mulţi au privit cu scepticism descoperirea: tabloul nu avea aceleaşi culori precum cel original şi nici nu arăta ca o pictură care a stat mult timp în pământ. După ce cazul a fost preluat de televiziuni, cei doi belgieni au anunţat că totul a fost o farsă. Ei au declarat că au vrut să facă astfel publicitate piesei de teatru pe care au produs-o şi care a avut premiera săptămâna trecută. Personajul principal este un falsificator de tablouri.



Pictura "Cap de Arlechin" a fost furată în 2012 din muzeul de artă din Rotterdam. Jaful a fost pus la cale de un grup de români, care au fost condamnaţi între timp. Anchetatorii nu au reuşit să dea de urma tablourilor furate.