DOI ANI de pandemie de COVID-19. Peste 500 de mii de cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în Moldova

Mariana Avricenco este medic infecţionist la Spitalul Republican de Boli Infecțioase "Toma Ciorba". A fost primul doctor din ţară care a îngrijit un pacient infectat cu SARS-CoV-2, o femeie de 48 de ani.''Eu am fost în acea zi de gardă şi noi am primit un apel precum că urmează să fie transportată o pacientă direct din aeroport care venea din Italia şi trebuie internată în instituţia noastră.'', își amintește Mariana Avricenco, medic infecţionist Spitalul Republican de Boli Infecţioase ''Toma Ciorbă''.De atunci a început lupta cu duşmanul invizibil, iar schemele de tratament au fost adaptate din mers.''Ne-am aşteptat că nu va fi o infecţie obişnuită. Nu exista la moment un tratament bine stabilit şi bine determinat. Ne-am aştepta că va fi greu, dar nu atât de greu şi psihologic şi fizic. Au urmat zile, luni şi deja doi ani foarte grei.'', a constatat Mariana Avricenco.Zile de chin au avut şi medicii de pe ambulanţe, primii care intrau în contact cu pacienţii infectaţi.''Teama cea mai mare a pacienţilor cu COVID era teama de moarte. Lucrători medicali sunt şi psihologi şi trebuie să le spună pacienţilor că totul o să fie bine şi o să treacă peste boală.'', e de părere Eugenia Strună, şef asitenţă medicală prespitalicească.Responsabilii de la Ministerul Sănătăţii spun că de atunci protocoalele medicale au fost modificate, la fel ca şi schemele de tratament.''Am asigurat şi punerea în aplicare în practică a celor noi posibilităţi şi de tratament şi de prevenire. Astăzi în Republica Moldova dispunem de protocol clinic în tratamentul COVID-19 care este la a 7-a ediţie.'', a spus Svetlana Nicolaescu, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.Succese importante în lupta cu pandemia s-au înregistrat însă după demararea campaniei de vaccinare.''Am creat şi am extins capacităţile de testare din sistemul de sănătate. Au fost dotate terapiile intensive cu tot utilajul de care a fost nevoie. A venit era vaccinului unde în 2021 a fost posibil nu numai să tratăm, da şi să prevenim.'', a menționat Svetlana Nicolaescu.De la începutul pandemiei în ţara noastră au fost confirmate peste jumătate de milion de cazuri de COVID-19 şi peste 11 mii de decese.