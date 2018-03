Doi actori faimoşi de la Hollywood îşi unesc forţele pentru noul film al lui Quentin Tarantino

Studiourile de film Sony Pictures au anunţat miercuri că filmul a primit numele "Once Upon a Time in Hollywood" şi că DiCaprio va juca rolul fostului star al unui serial western, în timp ce Pitt îl va întruchipa pe cascadorul care l-a dublat o mare parte din carieră pe actorul din film.

Este pentru prima dată când cei doi actori vor juca împreună într-un film. "Amândoi se luptă să reuşească într-un Hollywood pe care nu îl mai recunosc. Dar Rick (DiCaprio) are o vecină foarte celebră... Sharon Tate", scrie Sony Pictures într-un comunicat, potrivit Agerpres.ro.

Tate, actriţa însărcinată căsătorită cu Roman Polanski, a fost ucisă în 1969 de adepţi ai lui Charles Manson, unul dintre cei mai notorii criminali americani. Manson a murit în noiembrie 2017, la vârsta de 83 de ani, în timp ce executa o sentinţă de condamnare pe viaţă.

Filmul va fi lansat pe 9 august 2019, exact la 50 de ani după ce Tate şi patru prieteni au fost înjunghiaţi sau împuşcaţi mortal.

Tarantino a declarat că a lucrat la scenariu timp de cinci ani şi că a trăit în zona Los Angeles mare parte a vieţii sale, "inclusiv în 1969, când aveam şapte ani".

"Sunt foarte încântat să spun povestea unui Los Angeles şi a unui Hollywood care nu mai există. Şi nu aş putea fi mai fericit în privinţa echipei dinamice dintre DiCaprio şi Pitt", a afirmat el într-un comunicat.

DiCaprio a câştigat un premiu Oscar în 2016 pentru rolul său din "The Revenant", în timp ce Pitt a fost nominalizat pentru interpretările din "Moneyball" şi "The Curious Case of Benjamin Button".

Quentin Tarantino a primit două premii Oscar pentru scenariile "Django Unchained" şi "Pulp Fiction", pelicule pe care le-a şi regizat.