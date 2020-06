DODON: Un grup de experți vor examina decizia de achitare a celor doi luptători K1, învinuiți de omor

Un grup de experți în drept vor examina decizia instanței de achitare a celor doi luptători K1 acuzați de omor, iar rezultatele vor fi prezentate instituțiilor care gestionează astfel de cazuri. Despre asta a anunțat șeful statului într-o postare pe Facebook.

Igor Dodon a menționat că va insista pe o reexaminare profesionistă a dosarului, iar în cazul depistării neregulilor în instrumentarea cazului, persoanele responsabile vor fi ”obligate să intervină și să repună lucrurile în legalitate”.



”Ca cetățean, dar și ca tată a trei băieți, am fost puternic afectat emoțional de vestea uciderii în bătăi a unui tânăr în fața unui club de noapte în urmă cu 2 ani. Am urmărit mersul anchetei din informațiile apărute în spațiul public, iar ieri am aflat cu stupoare că doi dintre sportivii acuzați de săvârșirea acelei crime au fost achitați. Nu sunt jurist, nu mă voi expune juridic, dar cred că pentru orice om imaginile de pe camerele de supraveghere în care tânărul a fost ucis în bătaie arată ca o dovadă incriminatorie foarte serioasă. Instanța a decis altfel...”, a scris Igor Dodon pe Facebook.



Șeful statului susține că decizia luată de magistrați în acest dosar a creat indignare pe bună dreptate. Igor Dodon consideră că lucrurile trebuie clarificate, așa încât cu toții să putem afla care sunt argumentele judecătorilor care i-au achitat pe cei doi luptăroi K1. În același timp, președintele spune că acest caz trebuie lămurit juridic, nu să devină un subiect de manipulări, de acuzații populiste sau electorale.



În context, Dodon a mai menționat că în calitate de președinte nu poate să intervină în vreun fel în actul de justiție, dar va face toate demersurile legale pentru clarificarea acestui caz de omor.



”Ceea ce mi se pare îngrijorător este exemplul periculos pe care îl poate genera o astfel de decizie, din care se poate înțelege că justiția poate fi inexplicabil de indulgentă cu persoane care ucid. De aceea, acest caz este unul care trebuie lămurit în mod obiectiv și credibil pentru fiecare cetățean. Voi împuternici experți în drept cu mare experiență să studieze motivarea și partea probatorie ale sentinței, și în cel mai scurt timp să-mi prezinte părerea lor competentă în ceea ce privește elementele care au dus la achitarea celor doi bănuiți. Voi prezenta apoi aceste concluzii cetățenilor și instituțiilor care trebuie să gestioneze astfel de situații.”, a mai scris Igor Dodon.



Șeful statului a anunțat că dacă vor fi depistate nereguli în instrumentarea dosarului celor doi luptători K1, instituțiile competente obligate să intervină și să repună lucrurile în legalitate, iar el va insista pe o reexaminare a cazului într-un mod profesionist și responsabil.



PUBLIKA.MD amintește că vineri, 26 iunie, Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău a pronunțat decizia în dosarul celor doi sportivi învinuiți că au bătut până la moarte un tânăr. Deși procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru luptătorii K1, unul dintre ei a fost achitat, iar altul a primit o amendă de 500 de mii de lei. Procuratura Generală a anunțat că va contesta decizia.