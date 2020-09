Dodon: Trebuie să depunem eforturi maxime pentru ca Filarmonica să-și redeschidă ușile

Trebuie să depunem eforturi maxime pentru ca Filarmonica să-și redeschidă ușile, deoarece este unul dintre cele mai reprezentative obiective culturale ale țării noastre, una dintre cele mai importante săli de concerte unde au debutat și au evoluat nume sonore ale artei muzicale de la noi și oaspeți din străinătate. Acesta a fost anunțul președintelui țării, Igor Dodon, după ce a mers la locul incendiului devastator.

"Am mers împreună̆ cu Ion Chicu, prim-ministrul Republicii Moldova, Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, și Ion Ceban, primarul municipiului Chiș̦inău, la Filarmonica Națională̆ „Serghei Lunchevici” din capitală̆, care a fost grav afectată̆ de incendiul de ieri. Cu pă̆rere de rău, edificiul respectiv, construit în anul 1912, a suferit daune substanțiale: s-a prăbușit acoperiș̦ul, a fost distrusă̆ Sala mare de concerte, Sala mică̆ a suferit deteriorări considerabile și nu putem vorbi despre exploatarea în continuare a clădirii. În prezent, se fac cercetări pentru a stabili cauza incendiului. În context, am îndemnat autorită̆țîle competențe să̆ investigheze minuțios acest caz. De comun acord cu prim-ministrul, am anunț̦at despre deschiderea unui cont bancar special și despre lansarea unei campanii de renovare a Filarmonicii Naționale sub egida Preș̦edintelui. Este îmbucurător faptul că̆ unii sponsori deja m-au contactat și și-au expus disponibilitatea de a acordă 1 milion de lei, sumă care va ajunge în zilele apropiate. Pe de altă̆ parte, sarcina cea mai urgență̆ este lichidarea totală̆ a incendiului și evacuarea gunoiului. Este planificată̆ anunț̦area unui concurs pentru un nou proiect al Filarmonicii, a că̆rei construcție ar putea începe în luna martie 2021. În acelaș̦i timp, trebuie să̆ ajută̆m artișții care au rămas fă̆ră scenă dragă̆ – ei vor fi repartizați, temporar, în alte să̆li de concerte și teatre din Chiș̦inău. Sunt convins că̆ noi toți trebuie să̆ depunem eforturi maxime pentru că Filarmonica să̆-și redeschidă̆ ușîle, deoarece este unul dintre cele mai reprezentative obiective culturale ale țării noastre, una dintre cele mai importante să̆li de concerte unde au debutat și au evoluat nume sonore ale artei muzicale de la noi și oaspeți din stră̆inătate. În legătură̆ cu această, fac apel că̆tre toate persoanele juridice și fizice, precum și că̆tre partenerii externi, cu îndemnul de a participa la realizarea noului proiect național – renovarea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.", a scris președintele țării, Igor Dodon.