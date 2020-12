Dodon: ”Se așteaptă o săptămână foarte-foarte interesantă”. ”Flag v ruchi și mergeți înainte”

Săptămâna viitoare va fi una foarte-foarte interesantă. De această părere este Igor Dodon, care nu a dorit să dezvăluie ce evenimente ne așteaptă în afara învestirii președintelui și examinarea moțiunii de cenzură.

”Nu o să deschid acum parantezele. O să vedeți săptămâna viitoare, care va fi una foarte-foarte interesantă. Inaugurarea președintelui, cel puțin este un eveniment istoric, dar vor fi și alte evenimente nu mai puțin istorice. După cum am menționat după 24-25 decembrie, toată responsabilitatea privind situația din țară este pe noul președinte ales, căruia îi urăm succese și suntem gata să ajutăm cu ce putem. Nu am scos oamenii în stradă, nu am pus impedimente. Flag v ruki și mergeți înainte!”, a declarat Igor Dodon.

Referindu-se la inaugurarea președintelui ales Maia Sandu, Dodon a spus că examinează ce buchete de flori vor fi folosite la ceremonie.

”Pregătim un buchet de flori galbene sau roșii. Poate combinăm. Poate la anul va fi o coaliție galbenă-roșie și le punem împreună. Jumătate de buchet galben, jumătate roșii, sau în mijloc roșii sau în mijloc galbene. Socialiști oricum vor fi mai mulți”, a mai spus Dodon, urându-i succes noului președinte.