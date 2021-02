Dodon: PSRM nu va vota guvernul Gavriliţa. Vom avea alegeri anticipate în iunie

Guvernul propus de Natalia Gavriliţa nu va obţine vot de încredere în Parlament. Cel puţin asta reiese din declaraţiile deputaţilor PSRM, PAS şi DA care au spus că nu vor susţine candidatura propusă de Maia Sandu. Dacă aceste trei formaţiuni se vor ţine de cuvânt, premierul desemnat nu are nicio şansă să preia cârma executivului, pentru că aceste partide au împreună 63 de mandate. Liderul PSRM insistă pe alegeri anticipate la începutul verii.''Eu spun ferm că în luna iunie vor avea loc alegeri anticipate. Fracţiunea PSRM va participa la şedinţa Parlamentului şi cred că este un lucru corect, dar PSRM şi asta este poziţia mea, care am spus la consiliul republican. Eu consider că nu trebuie să voteze acest Guvern. Şi nu va vota acest guvern săptămâna viitoare", a declarat Igor Dodon''În cazul lui Igor Dodon, lucrul acesta cred că-l ştiţi şi dumneavoastră, puteţi să confirmaţi, există imagini video, este foarte posibil ca el să spună una, dar să facă alta", a comentat deputatul PAS Sergiu Litvinenco.Sâmbătă, Igor Dodon declara după şedinţa Consiliului Republican al PSRM că socialiştii vor decide dacă o vor vota sau nu pe Gavriliţa abia după ce îşi va prezenta planul de activitate şi echipa în plenul Parlamentului. Altceva spune acum colegul său de partid Bogdan Ţârdea:"A fost Consiliul Republican recent adunat şi în cadrul acestui consiliu s-a luat decizia de a nu sprijini Guvernul Gavriliţa".PAS a anunţat demult că nu va vota pentru cabinetul propus de Natalia Gavriliţa, chiar dacă aceasta este vicepreşedinte al formaţiunii."Opţiunea noastră a fost să nu asigurăm cvorum la şedinţa Parlamentului. Am propus lucrul acesta să fie aprobat printr-o hotărâre de Parlament, nu am primit un răspuns. Vedem ce va la momentul când va veni când veni doamna Gavriliţa în plenul Parlamentului", a spus Litvinenco.Cei din Platforma DA spun că vor fi în plenul Parlamentului atunci când va veni premierul desemnat, dar nu o vor vota, pentru că îşi doresc şi ei anticipate."Suntem de acord că anticipatele sunt o necesitate este nevoie de a reseta situația în parlament. Dar în același timp aceste anticipate trebuiau provocate mult mai rapid. Şi nu e clar de ce s-a întins 30 de zile până la nominalizarea primei candidaturi", a declarat deputatul Platformei DA, Liviu Vovc.Platforma Pentru Moldova, din care face parte şi Partidul ŞOR, încă nu a luat o decizie privind votul din Parlament."Am auzit că doamna Gavriliţa caută peste tot miniştri, şi toţi refuză. Suntem gata să înaintăm candidatura noastră a prim-ministrului şi a cabinetului de miniştri. Dar şi a programului din care va fi scoasă ţara din criza pandemică, socială şi economică", a spus deputatul Partidului ŞOR, Marina Tauber."Pe noi nu ne interesează emoţiile şi deciziile altor grupuri, noi avem agenda noastră şi vom încerca să promovăm interesele oamenilor. Rămâne să vedem. În scurt veţi afla absolut totul", a declarat Sergiu Sîrbu.Democraţii, la rândul lor, stau pe gânduri."'Cel mai probabil, noi nu vom participa la acest spectacol al absurdului. O să luăm o decizie, venim să nu votăm, venim şi participăm sau nu votăm, venim şi participăm şi nu participăm la vot", a declarat Pavel Filip.PRO MOLDOVA a anunţat luni că va decide dacă votează sau nu Guvernul Gavrilița, în funcţie de preferinţele cetăţenilor, pe care le vor afla în urma unei campanii de consultare. Natalia Gavriliţa nu a fost de găsit la telefon şi nu a răspuns nici la mesajele pe care i le-am expediat pentru a ne spune când îşi va face public planul de activitate şi care va fi echipa de miniştri alături de care va lucra.