Dodon: Mariana Durleșteanu a fost candidatura de rezervă a socialiștilor

"Noi am avut alt candidat, care a tras pisica de coadă câteva zile. Și cu trei-patru minute înainte de conferința mea de presă de la Parlament, când eu am ieșit și am anunțat despre Mariana Durleșteanu, m-a sunat și a spus că eu sunt gata să fiu candidat. Și eu am spus gata "poezd uehal", a declarat Igor Dodon.Marţi, 16 martie, în timpul consultărilor preşedintelui Maia Sandu cu fracţiunile parlamentare, Mariana Durleşteanu şi-a retras candidatura la funcția de premier printr-un anunţ pe Facebook. În mesajul său, Durleşteanu a precizat că nu-şi permite ca numele și reputația să îi fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice. Mariana Durleşteanu a fost propusă la funcţia de premier de 54 de deputaţi din fracţiunile PSRM, "Pentru Moldova" şi parlamentari neafiliaţi.