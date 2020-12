Dodon, întrebat ce a făcut cu bunătățile din beciul de la Condrița: "Ce o să las să se strice tușonka?"

Președintele Igor Dodon a spus că a pregătit reședința de la Contrița pentru a fi predată președintelui nou-ales. În cadrul emisiunii Președintele Răspunde, Dodon a fost întrebat unde a dus toate bunătățile din beciurile de acolo. Răspunsul sarcastic însă, nu s-a lăsat mult așteptat.

"Ea a spus că nu se duce la Condrița, ce o să las să se strice tușonka?", a răspuns Dodon.

Totodată, șeful statului a ținut să menționeze că a lăsat totul în ordine și că timp de patru ani a reușit să facă acolo și unele renovări.

"Noi am lăsat în ordine tot ce este la Condrița. Tot ce a fost al nostru, cu soția, evident că am luat și am trecut la casa noastră. În rest este regulă, este mult pește în iaz acolo. În ultimii trei ani vreo două tone de pește am dat în iaz. Dar eu cred că ei o să distrugă tot. Ei nu pot să creeze, numai să distrugă pot. Am lăsat totul în ordine, este act de primire și predare. Nu am luat niciun stilou și nicio țintă de acolo. Din potrivă, am adus, am făcut unele reparații, am renovat. Îi urez succese și sănătate celor care vor utiliza și vor gestiona acest obiectiv", a spus Igor Dodon.

Recent, președintele ales, Maia Sandu, a declarat că nu va locui în vila de la Condrița, însă a menționat că va găsi o altă alternativă ca acest edificiu să fie utilizat. În acest sens, Igor Dodon a declarat că acest lucru nu ar fi corect și că legea nu permite ca acest obiectiv să fie vândut sau să fie utilizat în alte scopuri.

"Ceea ce am auzit ca să fie privatizat, pe voi numai la asta și vă duce capul. Voi de construit nu puteți, dar de distrus și de vândut la dreapta și la stânga voi sunteți meșteri. Eu consider că acest obiectiv trebuie să rămână pentru stat. Sunt delegații străine, ambasadori, care pot fi primiți acolo. Eu știu că legea nu permite că acest obiectiv să fie vândut sau să fie utilizat în alte scopuri și eu cred că este corect acest lucru", a menționat Dodon.