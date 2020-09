DODON, ÎNREGISTRAT ÎN CURSĂ: Va fi cu numărul patru în buletinul de vot

Igor Dodon a fost înregistrat oficial în calitate de candidat pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale. Astfel, Igor Dodon va fi cu numărul patru în buletinul de vot.

În urma examinării dosarului, CEC a anulat peste două mii de semnături. Totodată, membrii comisiei au depistat că în listele de subscripție s-au strecurat și câțiva oameni decedați. Potrivit conducătorului grupului de inițiativă în susținerea lui Igor Dodon, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, ar fi vorba despre erori tehnice.



VLAD BATRÎNCEA, conducătorul grupului de inițiativă:"Fiecare susținător introducea datele personale, inclusiv din buletinul de identitate. Cu părere de rău, reieșind din ceea ce am văzut și eu că fiecare susținător are scrisul lui, cineva scria în chirilică, cineva cu mâna stângă. Eu consider că sunt mai mult erori mecanice."



Până acum, au mai fost înregistraţi în cursa electorală alți trei candidați. Este vorba despre cel desemnat de Platforma DA, Andrei Năstase, cel al formaţiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, și candidatul PLDM, Tudor Deliu.

În prezent, membrii Comisiei Electorale Centrale mai au în examinare alte două dosare. Este vorba de candidatul Partidului Șor, Violeta Ivanov, și preşedintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.

Anterior, CEC a refuzat înregistrarea liderului PRO MOLDOVA, Andrian Candu din motiv că listele de subscripție ar fi fost completate eronat. Perioada pentru depunerea actelor în vederea înregistrării în calitate de candidat la funcția de președinte al ţării se încheie joi, 1 octombrie.