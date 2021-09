Dodon îl susţine, în continuare, pe primarul Capitalei: „Întotdeauna a fost şi rămâne membru al echipei noastre”

Partidul Socialiştilor îl susţine, în continuare, pe primarul Capitalei şi nu vede sens ca acesta să-şi creeze propriul proiect politic aşa cum se vehiculează în spaţiul public. Declaraţia a fost făcută de liderul PSRM, în studioul Publika TV.

Dodon a negat că în relaţia cu Ion Ceban ar fi apărut disensiuni. Întrebat despre postarea controversată a primarului Capitalei, care a dat de înţeles că limba de stat este româna, Dodon a declarat că înţelege de ce edilul a scris acest mesaj, dar preferă ca Ion Ceban să-şi explice decizia.



"Ceban Ion Vasile, primarul Capitalei, întotdeauna a fost şi rămâne membru al echipei noastre. Cred că el este unul dintre cei mai buni primari de la Independenţă încoace. Noi înţelegem declaraţia lui, dar îl vom susţine.", a spus Igor Dodon.



Ceban le-a declarat recent jurnaliştilor că, de fapt, niciodată nu am zis că moldoveneasca şi româna sunt limbi diferite. În ceea ce priveşte acuzaţiile primarului Capitalei precum că ar fi urmărit la comanda guvernării, Igor Dodon spune că aceste informaţii au ajuns şi la el şi susţine că nu doar Ceban ar fi persecutat politic.



"Cred că presiunea asupra lui va creşte. El este o nouă ţintă pentru partidele de dreaptă. Ştiu că în cadrul SIS acum câteva săptămâni a fost creat un grup care se ocupă cu persecutări politice la comanda opoziţiei, colectează informaţii, inclusiv despre Ion Ceban. - Credeţi că şi în privinţa dumneavoastră sunt colectate astfel de informaţii? - Sigur.", a spus preledintele PSRM.



Serviciul de Informaţii şi Securitate nu a comentat, deocamdată, nici declaraţiile lui Igor Dodon, nici pe cele ale lui Ion Ceban. PAS a precizat că refuză să ofere o reacţie la aceste acuzaţii, iar Guvernul le-a calificat drept absurde.

Pe de altă parte, Alexandr Stoianoglo a menţionat că Procuratura Generală nu are în gestiune niciun dosar în care să fie vizat Ceban şi că instituţia nu a recepţionat nicio plângere din partea edilului. În cadrul emisiunii, Igor Dodon s-a referit şi la relaţia cu başcanul Găgăuziei. Liderul PSRM a fost critic în privinţa Irinei Vlah, care în ultima perioadă a făcut mai multe afirmaţii precum că limba oficială a ţării este româna.



"Exista o tendinţă ca unii politicieni încearcă să-şi schimbe culoare. Cred că fără susţinerea noastră, ea nu ar fi câştigat nici în 2015, nici în 2019. Atunci, ea spunea că în Moldova limba de stat este moldoveneasca. Ce s-a schimbat acum? Dacă am fi ştiut că ea crede că limba română este cea mai mare realizare a poporului moldovenesc, cred că nu am fi susţinut-o anterior.", a mai spus Igor Dodon.