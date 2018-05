Dodon IGNORĂ limitele funcţiei: Am menţionat legislaţia nu este încălcată. Avem acordurile semnate cu UE care nu contravin statutului de observator

foto: publika.md

Preşedintele ţării refuză să accepte că are împuterniciri limitate. Igor Dodon nu vede nicio problemă în faptul că Moldova a obținut statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice la inițiativa sa, fără acordul Guvernului sau Parlamentului. Şeful statului a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că documentul nu contravine acordurilor semnate cu Uniunea Europeană.



"Am menţionat legislaţia nu este încălcată. Avem acordurile semnate cu Uniunea Europeană care nu contravin statutului de observator. Mai mult de atât nu un partid, nu un şef de stat, nu prim-ministru, nu preşedintele Parlamentului trebuie să hotărască care este vectorul Republicii Moldova", a spus Igor Dodon, președintele țării.



Dodon este însă contrazis de constituționaliști. Potrivit legislaţiei, orice document de politică externă trebuie să fie aprobat de Parlament şi de Guvern, în caz contrar, acesta nu are nicio putere juridică.



"Nu poate șeful statului activa izolat fără niciun fel de coordonare a acțiunilor sale pe plan extern cu Guvernul și fără Parlament. Asta până când e din domeniul utopiei. Nu există niciun document juridic care ar atesta că Republica Moldova a solicitat și că i-a fost acordat statutul de observator", a spus Nicolae Osmochescu, constituționalist.



În cadrul conferinţei de presă, preşedintele Dodon s-a referit şi la ajutorul Uniunii Europene.



"Eu consider că trebuie să avem relaţii bune cu toţi. Eu vreau să mulţumesc Uniunii Europene pentru suportul care l-au acordat în aceşti 8-9 ani", a spus Igor Dodon, președintele țării.



Preşedintele Parlamentului a criticat pasul făcut de şeful statului. Andrian Candu a declarat că, de fapt, Igor Dodon și PSRM sunt cei care au primit statut de observator, nu Republica Moldova. Şeful legislativului a menţionat că parcursul european este singura opțiune strategică de dezvoltare a statului, care va fi inclusă și în Constituție.