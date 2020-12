Dodon: Guvernul actual va pleca doar după ce va fi declanșată procedura de alegeri anticipate

"Acest Guvern poate să plece doar când noi vom decide împreună că declanșăm procedura de alegeri parlamentare anticipate, doar în acest caz. Pentru că alegerile anticipate pot avea loc doar în două cazuri: dacă Guvernul pleacă în demisie și nu se alege altul în decurs de 45-90 de zile sau dacă Parlamentul nu funcționează 90 de zile. Varianta a doua nici nu vreau să o examinez, pentru că eu consider că Parlamentul trebuie să funcționeze.", a declarat Dodon."Demisia Guvernului la inițiativa prim-ministrului va fi o decizie comună, în echipă, de către cei care l-au votat și nu sub presiune, dar atunci când vom considera că pot fi declanșate alegeri anticipate. Noi am discutat acest subiect și la momentul potrivit vom ieși cu declarațiile respective. Dacă cineva vrea să grăbească acest lucru, nu au decât să inițieze moțiunea de cenzură, dar vă asigur că noi suntem gata, noi nu ne ținem cu dinții de guvernare.", a spus Dodon.