Dodon este revoltat de inițiativa ministrului Agriculturii de a servi copiii cu must la școală

Preşedintele Igor Dodon este indignat de propunerea ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi a Mediului, Georgeta Mincu, de a le oferi elevilor din ţară must din strugurii care nu pot fi vânduţi pe piaţă. Dodon spune că este prima oară când un ministru vine cu o astfel de propunere.



”Nu cum a spus ministrul Agriculturii acuma, că din poama care nu o pot vinde, hai să facem must, să dăm la copii. Eu nu ştiu cui o să-i dăie în cap aşa. Noi suntem din zona central, niciodată, nici un Guvern, nici în timpul sovietic nu-i venea în cap că din strugurii tehnici, să facă must să dea la copii, că asta e soluţia pentru agricultori", a declarat Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova.



Săptămâna trecută, în cadrul unei dezbateri organizate de o comisie parlamentară cu producătorii locali, ministrul Agriculturii a propus ca strugurii care nu pot fi vânduţi să fie transformaţi în must pentru elevi. În acest mod, Georgeta Mincu a încercat să rezolve problema surplusului de struguri.

Decizia însă a stârnit nemulţumirea părinţilor, medicilor şi a nutriţioniştilor, care spun că această băutură poate provoca probleme digestive.

Consumul de must de către copii duce la diaree, grețuri şi chiar intoxicaţii severe. Asta pe lângă faptul că mustul în proces de fermentare conţine alcool.