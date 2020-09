Dodon, CRITICĂ activitatea BNM și spune că trebuie să deprecieze moneda naţională. REACȚIA băncii

"Eu consider că Banca Naţională, aici, bine, la noi e independentă, dar eu consider că noi trebuie să depreciem puţin moneda naţională, pentru a favoriza exporturile şi a da un impuls economiei. Eu cred că Banca Naţională aici nu procedează corect, pentru că nu sunt riscuri de creştere a preţurilor, tarifelor la energia electrică, termică, pentru că ele scad", a menționat Igor Dodon.Totodată, BNM a precizat că monitorizează permanent evoluţia pieţei valutare interne şi intervine pentru a preveni fluctuaţiile excesive. Pentru asta, doar în perioada mai-august instituţia a cumpărat, sub formă de intervenţii valutare, aproximativ 123 de milioane de dolari.Experţii economici consideră însă că Banca Naţională trebuie să ia deciziile de politică monetară fără a fi influenţată din exterior. Într-o postare pe Facebook, Adrian Lupuşor a criticat declaraţia lui Igor Dodon. Expertul a menţionat că orice tentativă de imixtiune politică în activitatea BNM se poate solda cu un dezastru macroeconomic. Or, piaţa este un regulator mult mai bun decât orice politician. Şi Veaceslav Ioniţă consideră că implicarea din exterior în activitatea Băncii Centrale nu este tocmai binevenită."La noi toţi politicienii, foarte des, se bagă peste Banca Naţională. Asta nu e bine, dar aşa se întâmplă. Banca Naţională se uită la inflaţie, ca să fie micuţă, se uită la cursul valutar ca să nu dea voie leului tare să se aprecieze. Deci, Banca Naţională acum este între ciocan şi nicovală", a precizat Veaceslav Ioniţă.Potrivit expertului Veaceslav Ioniţă, de la începutul anului leul s-a apreciat în raport cu valutele internaţionale cu aproximativ 5 la sută."Un leu puternic înseamnă că produsele de import sunt mai ieftine, asta înseamnă că nu ai creşterea preţurilor şi, în acest an, într-adevăr, avem o încetinere a creşterii de preţuri. Ele tot cresc, dar mai încet decât anul trecut", a punctat Veaceslav Ioniţă.