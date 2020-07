Dodon cheamă PAS şi Platforma DA la dialog. REACŢIILE lui Alexandru Slusari și Sergiu Litvinenco

Cu o oră înainte ca premierul Ion Chicu să vină în Parlament pentru a prezenta proiectele de lege pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, președintele Igor Dodon a venit cu încă un îndemn la dialog pentru partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase. Șeful statului le-a amintit că, acum un an, au făcut alianță și le-a sugerat că ar fi dispus să facă din nou acest lucru.



"Vin cu un ultim apel către dumneavostră să dați dovadă de responsabilitate, asigurați desfășurarea legală a ședinței Parlamentului. Mă adresez deputaților din partidele Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase. Dați dovadă de caracter, de verticalitate cum împreună am dat dovadă un an în urmă, când am deblocat situația din Republica Moldova", a menţionat preşedintele ţării.



Igor Dodon dă asigurări că Executivul va ţine cont de propunerile deputaților PAS și ai Platformei DA pentru rectificările făcute la buget.



"Săptămâna viitoare Guvernul, am vorbit cu domnul premier, este gata să vină cu o nouă rectificare de buget, ținând cont de inundații, mai multe probleme, veniți cu aceste propuneri, veniți la Guvern, la Președinție", a spus Igor Dodon.



De asemenea, Dodon a reiterat că, în opinia sa, actualul Parlament trebuie dizolvat: "Eu voi face uz de toate împuternicirile legale ca în termenii cei mai apropiați să declanșăm procesul pentru ca acest Parlament să plece pentru a dizolva acest Parlament".



Liderul fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, exclude însă o nouă alianță cu PSRM. Totuși, el îi îndeamnă pe socialişti să voteze Guvernul propus de Platforma DA.



"Dacă sunt deputați de la Partidul Socialiștilor care susțin guvernul Platforma DA pe următoarele nouă luni, welcome, dar fără coaliție, fără alianță. Igor Dodon poate să ne consulte, să ne cheme la consultări strict instituțional, doar dacă va fi demis actualul Guvern", a punctat Slusari.

Și deputatul PAS, Sergiu Litvinenco exclude o coaliție cu socialiștii și îi amintește președintelui Igor Dodon că, anul trecut, a rupt alianța cu PAS.



"Noi cu Dodon am avut chiar coaliție semnată, chiar am avut și un program de guvernare. Atunci când a văzut că exista riscul să vină un procuror general independent s-a speriat, ne-a dat jos.", a spus deputat PAS, Sergiu Litvinenco.



Deocamdată, reprezentanții PAS nu ne-au oferit un comentariu la declaraţiile lui Igor Dodon. Din a patra încercare, premierul Ion Chicu a prezentat în Parlament proiectele de lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea acum o săptămână.