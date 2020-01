Documentarul produs de Barack și Michelle Obama, nominalizat la premiile Oscar

Documentarul "American Factory" produs de Barack și Michelle Obama, în colaborare cu platforma de streaming online Netflix, a fost nominalizat la premiile Oscar, la categoria Documentar – lungmetraj, anunţă digi24.ro.

Academia Americană de Film a anunțat, luni, nominalizările la Premiile Oscar 2020. "Joker", "The Irishman", "The Parasite", "Little Women", "Once Upon a time... in Hollywood" se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gală a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie.

"Mă bucur să văd că American Factory a fost nominalizat la premiile Oscar, la categoria Cel mai bun documentar. Este genul de poveste pe care nu o vedem foarte des și exact ceea ce eu și Michelle sperăm să realizăm cu Higher Groud (n.r. compania de producție înființată de fostul cuplu prezidențial). Felicitări întregii echipe", a transmis Barack Obama, pe Twitter.

"American Factory" spune povestea a mii de muncitori disponibilizați de compania Moraine din Ohio, după recesiunea din 2008. Câțiva dintre ei au fost reangajați, șase ani mai târziu, de compania chineză Fuyao Glass America, care a preluat fabrica.