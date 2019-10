Dobby, spiridușul lui Harry Potter a fost surprins de camerele de supraveghere din curtea unei case din SUA (VIDEO)

Vivian Gomez, din America, susține că a surprins imagini cu o creatură misterioasă care seamănă cu spiridușul Dobby din Harry Potter plimbându-se prin curtea casei sale, scrie libertatea.ro.

Femeia a postat imaginile pe rețelele de socializare și spune că a fost îngrozită când a văzut pe camerele de supraveghere din curtea sa bizara creatură care seamănă foarte bine cu Dobby. Vivian spune că s-a uitat pe camerele de supraveghere când a văzut creatura mergând pe aleea din curtea casei sale dând din mâini și învârtindu-se în jurul mașinii sale înainte de a dispărea.

Și ca și când asta nu era destul de ciudat, Vivian susține că silueta nu a fost surprinsă de nicio altă cameră de monitorizare a casei. „M-am trezit duminică dimineață și am văzut asta pe camere și încerc să îmi dau seama … ce naiba. Mai întâi am văzut umbra trecând pe lângă ușa mea, apoi am văzut asta. A mai surprins cineva imaginile? Celelalte două camere nu l-au surprins”.

Imaginile cu Dobby, personaj care a murit în penultimul film Harry Potter, au devenit în scurt timp virale, fiind vizionate de peste 5,5 milioane de internauți. În timp ce unii sunt convinși că imaginile au fost editate pentru a plasa spiridușul, alții s-au arătat de-a dreptul șocați de ceea ce au văzut.