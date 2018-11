DOAR O REMIZĂ PE TEREN PROPRIU. "Tricolorii" au remizat "acasă" cu Luxemburgul

foto: Victor Zubcu

Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a încheiat la egalitate ultima partidă din prima ediție a Ligii Națiunilor. Discipolii lui Alexandru Spiridon au remizat pe teren propriu cu Luxemburgul, scor 1-1.



Cea mai mare ocazie a primei reprize a fost irosită de Artur Ioniță. Mijlocașul ”tricolor” a scăpat singur cu portarul advers, dar nu l-a putut păcăli, fiind blocat in extremis.



Ai noștri au deschis scorul în minutul 58 prin Radu Gînsari, care a transformat în gol o lovitură de la 11 metri, ”scoasă” de Cătălin Carp.



"E o mare dezamăgire pentru noi că nu am putut să terminăm această campanie cu o victorie. Am meritat în meciul de astăzi să câștigăm, ocazii peste ocazii. Nu am marcat, iar ei au înscris din singura fază de poartă. Nici nu știu cum a intrat mingea în poartă", a spus Radu Gînsari, atacant, Republica Moldova.



Luxemburghezii au restabilit egalitatea în minutul 70. Stefano Bensi a înscris cu un șut la colțul scurt.



Mijlocașul Artur Ioniță a rămas dezamăgit de rezultatul obținut de "tricolori".



"Suntem dezamăgiți de rezultat pentru că țineam să încheiem acest ciclu cu o victorie în fața suporterilor, dar și, în primul rând, pentru noi. Nu știu câte ocazii trebuie să avem ca să învingem", a spus Artur Ioniţa, mijlocaş.



"Tricolorii" și-au încheiat evoluția în grupa a doua a Ligii D pe locul 3. Reprezentativa Republicii Moldova a acumulat 9 puncte în 6 partide disputate. Selecționerul Alexandru Spiridon a rămas mulțumit de prestația elevilor săi în Liga Națiunilor.



"A fost o șansă foarte mare pentru noi. Din păcate, am suferit eșec în prima partidă cu Luxemburg. Părerea mea este că am jucat destul de bine în aceste 6 meciuri. Am creat multe ocazii. Din păcate, măiestria individuală nu este la nivelul corespunzător", a spus Alexandru Spiridon, selecționer, Republica Moldova.



În cealaltă partidă a grupei, Belarus a învins în deplasare pe San Marino cu scorul de 2-0, s- aclasat pe primul loc și s-a calificat în play-off-ul Ligii D din Liga Națiunilor.