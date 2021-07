Doar cinci la sută dintre locuitorii raionului Ceadîr-Lunga s-au vaccinat împotriva COVID-19. Care este motivul

Doar cinci la sută dintre locuitorii raionului Ceadîr-Lunga s-au vaccinat împotriva COVID-19. Asta susțin responsabilii din sănătate, potrivit cărora, din această cauză, a crescut și număr de infectări cu noul coronavirus.



''Nu pot să spun că procesul de vaccinare este activ. Oamenii nu cred în vaccin, sunt sceptici. Sunt oameni care mai aşteaptă, dar sunt şi dintre cei care vor un anumit ser. Unul vrea Pfizer, altul vrea Sputnik V.''

Locuitorii din Ceadîr-Lunga nici nu vor să audă de imunizarea împotriva COVID-19.



''Nu vrem pentru că, deocamdată, nu avem încredere, vom aştepta pe alţii să mai trăiască. Noi ne mai gândim. A trecut puţin timp. Dacă cunoscuţii mei care s-au vaccinat nu se vor infecta, atunci o să mă mai gândesc.''



''Eu chiar mă tem de reacţiile adverse. Am auzit că după vaccinare oamenii se îmbolnăvesc şi au probleme mari de sănătate, de asta eu am dubii mari.''



''Nu, eu nu sunt vaccinată şi nici nu vreau. Eu sunt pensionară aşa că vreau să trăiesc atât timp cât îmi este dat.''



Reticenţa față de vaccin a dus la redeschiderea secţiei de COVID-19, la numai o lună după ce aceasta a fost închisă. În prezent, acolo sunt internaţi pacienţii din raioanele Ceadîr-Lunga şi Comrat.



''În prezent, aici sunt internaţi 13 pacienţi, dintre care 10 sunt diagnosticaţi cu COVID. Starea pacienţilor este relativ medie, dar cei mai mulţi pacienţi sunt persoane bătrâne.''



Cei care s-au vaccinat, spun că au avut motive serioase să o facă.



'' – Ce opinie aveţi despre vaccinare?

- Eu sunt pentru, este obligatoriu. Eu am avut COVID în februarie şi trebuie să mai aştept.''



''Eu cred că imunizarea este eficientă, dacă în multe țări oamenii se vaccinează. Nu m-am vaccinat, dar mulţi ne sperie că nu trebuie.''



Autorităţile locale afirmă că încearcă să-i convingă pe oameni să se imunizeze.



''Există foarte multă informaţie negativă ce ţine de vaccin, chiar şi medicii se expun pe această temă, iar aceasta se răsfrânge asupra oamenilor. Oamenii de aici spun că este un subiect politic şi nu vor să se vaccineze. ''



În autonomia găgăuză locuiesc peste 134 de mii de oameni, însă doar 10% dintre aceştia s-au vaccinat.